https://sputnik-georgia.ru/20230422/kak-sdelat-puteshestvie-maksimalno-priyatnym-sovety-styuardessy-276966948.html

Как сделать путешествие максимально приятным? Советы стюардессы

Как сделать путешествие максимально приятным? Советы стюардессы

В поездках всем хочется особо не напрягаться, долго не ждать и выглядеть отдохнувшими – опытная стюардесса делится полезными лайфхаками 22.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Как сделать путешествие максимально приятным, недорогим и комфортным — на этот вопрос ответила и дала полезные советы стюардесса со стажем работы десять лет, побывавшая в 74 странах, сообщает Insider.По словам бортпроводницы, после долгого ночного перелета ей всегда ужасно хочется рухнуть в гостиничную кровать, однако она рекомендует сразу этого не делать.Как утверждает она, это помогает приспособиться к новому часовому поясу и лучше выспаться ночью.Чтобы долго не стоять в очередях на регистрацию и не ждать, когда после рейса начнут выдавать чемоданы, стюардесса советует заменить багаж ручной кладью. Правда, стоит заранее внимательно ознакомиться с правилами и условиями конкретной авиакомпании.В случае если багаж вам все же очень нужен, следует повесить на него портативное устройство слежения, чтобы быстрее отыскать его в случае утери.Креативный совет она дает тем, кто боится забыть в сейфе отеля дорогие вещи: положить туда же одну из своих туфель, лучше из той пары, которую вы планируете надеть при выезде.Чтобы в поездке выглядеть опрятно, она рекомендует брать с собой портативный отпариватель. Дело в том, что далеко не во всех отелях есть утюги, а услуга глажки одежды может быть платной. Также перед поездкой стюардесса советует загрузить в мобильный телефон приложение для перевода на местный язык, которым можно пользоваться без интернета.Наконец, бортпроводница советует с осторожностью отнестись к аптечке. "То, что вы дома можете купить лекарства без рецепта, не значит, что они будут легко доступны во время путешествия в других странах", – предупреждает она.В Грузии не хватает гидов – глава турфирмы о вызовах в отрасли >>Что касается экономии на гостинице, стюардесса рекомендует не только проверить стоимость на сайтах бронирования, но и связаться с самой гостиницей. По ее словам, вам могут предложить более экономичный тариф или даже повысить класс номера до более высокой категории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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