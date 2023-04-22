https://sputnik-georgia.ru/20230422/kak-sdelat-puteshestvie-maksimalno-priyatnym-sovety-styuardessy-276966948.html
Как сделать путешествие максимально приятным? Советы стюардессы
Как сделать путешествие максимально приятным? Советы стюардессы
В поездках всем хочется особо не напрягаться, долго не ждать и выглядеть отдохнувшими – опытная стюардесса делится полезными лайфхаками 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T21:21+0400
2023-04-22T21:21+0400
2023-04-22T21:21+0400
в мире
туризм
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24010/57/240105789_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_208ae217db2e6e99f60071a11be831cd.jpg
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Как сделать путешествие максимально приятным, недорогим и комфортным — на этот вопрос ответила и дала полезные советы стюардесса со стажем работы десять лет, побывавшая в 74 странах, сообщает Insider.По словам бортпроводницы, после долгого ночного перелета ей всегда ужасно хочется рухнуть в гостиничную кровать, однако она рекомендует сразу этого не делать.Как утверждает она, это помогает приспособиться к новому часовому поясу и лучше выспаться ночью.Чтобы долго не стоять в очередях на регистрацию и не ждать, когда после рейса начнут выдавать чемоданы, стюардесса советует заменить багаж ручной кладью. Правда, стоит заранее внимательно ознакомиться с правилами и условиями конкретной авиакомпании.В случае если багаж вам все же очень нужен, следует повесить на него портативное устройство слежения, чтобы быстрее отыскать его в случае утери.Креативный совет она дает тем, кто боится забыть в сейфе отеля дорогие вещи: положить туда же одну из своих туфель, лучше из той пары, которую вы планируете надеть при выезде.Чтобы в поездке выглядеть опрятно, она рекомендует брать с собой портативный отпариватель. Дело в том, что далеко не во всех отелях есть утюги, а услуга глажки одежды может быть платной. Также перед поездкой стюардесса советует загрузить в мобильный телефон приложение для перевода на местный язык, которым можно пользоваться без интернета.Наконец, бортпроводница советует с осторожностью отнестись к аптечке. "То, что вы дома можете купить лекарства без рецепта, не значит, что они будут легко доступны во время путешествия в других странах", – предупреждает она.В Грузии не хватает гидов – глава турфирмы о вызовах в отрасли >>Что касается экономии на гостинице, стюардесса рекомендует не только проверить стоимость на сайтах бронирования, но и связаться с самой гостиницей. По ее словам, вам могут предложить более экономичный тариф или даже повысить класс номера до более высокой категории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24010/57/240105789_178:0:1853:1256_1920x0_80_0_0_69c6129e9d9ce02b52150f0b0d2ef4e8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, туризм, новости, общество
в мире, туризм, новости, общество
Как сделать путешествие максимально приятным? Советы стюардессы
В поездках всем хочется особо не напрягаться, долго не ждать и выглядеть отдохнувшими – опытная стюардесса делится полезными лайфхаками
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik.
Как сделать путешествие максимально приятным, недорогим и комфортным — на этот вопрос ответила и дала полезные советы стюардесса со стажем работы десять лет, побывавшая в 74 странах, сообщает
Insider.
По словам бортпроводницы, после долгого ночного перелета ей всегда ужасно хочется рухнуть в гостиничную кровать, однако она рекомендует сразу этого не делать.
"Раньше у меня было правило: я позволяю себе немного вздремнуть, если приземляюсь утром. Но если бы я прилетела в любое время после полудня, я бы заставила себя не ложиться до вечера", – говорит стюардесса.
Как утверждает она, это помогает приспособиться к новому часовому поясу и лучше выспаться ночью.
Чтобы долго не стоять в очередях на регистрацию и не ждать, когда после рейса начнут выдавать чемоданы, стюардесса советует заменить багаж ручной кладью. Правда, стоит заранее внимательно ознакомиться с правилами и условиями конкретной авиакомпании.
В случае если багаж вам все же очень нужен, следует повесить на него портативное устройство слежения, чтобы быстрее отыскать его в случае утери.
Креативный совет она дает тем, кто боится забыть в сейфе отеля дорогие вещи: положить туда же одну из своих туфель, лучше из той пары, которую вы планируете надеть при выезде.
Чтобы в поездке выглядеть опрятно, она рекомендует брать с собой портативный отпариватель. Дело в том, что далеко не во всех отелях есть утюги, а услуга глажки одежды может быть платной.
Еще один простой способ привести в порядок мятые вещи: повесить одежду в ванной, включить душ на самую высокую температуру и закрыть дверь на десять минут.
Также перед поездкой стюардесса советует загрузить в мобильный телефон приложение для перевода на местный язык, которым можно пользоваться без интернета.
Наконец, бортпроводница советует с осторожностью отнестись к аптечке. "То, что вы дома можете купить лекарства без рецепта, не значит, что они будут легко доступны во время путешествия в других странах", – предупреждает она.
Что касается экономии на гостинице, стюардесса рекомендует не только проверить стоимость на сайтах бронирования, но и связаться с самой гостиницей. По ее словам, вам могут предложить более экономичный тариф или даже повысить класс номера до более высокой категории.