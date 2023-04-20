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В Грузии не хватает гидов – глава турфирмы о вызовах в отрасли

В Грузии не хватает гидов – глава турфирмы о вызовах в отрасли

В этом году в стране ожидается рост туризма, а профессиональных гидов все еще не хватает, сказала глава грузинской туркомпании Jentour 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T10:01+0400

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2023-04-20T10:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. В Грузии катастрофически не хватает квалифицированных гидов, что бьет по имиджу страны, заявила Sputnik Грузия основатель и директор туристической компании Jentour Тея Телехсашвили. С приближением туристического сезона в Грузии вновь актуализировался вопрос дефицита профессиональных гидов. С развитием туризма в стране люди разных профессий часто подаются в гиды, зачастую не получив соответствующей переподготовки. Кроме того, в условиях пандемии и стагнации в туризме многие сменили источник своего заработка, что также сказывается на рынке. Телехсашвили вот уже многие годы организует курсы переподготовки гидов. За это время она видела разных сотрудников этой отрасли и, по ее словам, проанализировала, чего не хватает сегодняшним экскурсоводам.Так, по мнению главы турфирмы, многие гиды уверены, что могут стать профессионалами своего дела, если просто будут хорошо владеть иностранным языком и знать историю Грузии. Поезд Тбилиси-Батуми-Тбилиси: ГЖД Грузии назначила дополнительный рейс >>"Однако этого недостаточно и мало интересно туристам", – говорит Телехсашвили. Телехсашвили считает, что гиды должны уметь рассказывать интересные истории о конкретных достопримечательностях, показывать туристам новые локации. "Давать им какую-то изюминку, то, чего не найдешь в интернете", – говорит она. Что касается оплаты работы гида, то, по ее словам, сегодня в среднем услуга экскурсовода в Грузии, в зависимости от размера группы, стоит 150 лари (около 60 долларов).В Грузии стартует многомиллионная программа развития курортов >>Тея Телехсашвили затрудняется сказать, из каких стран следует ждать наибольшее число туристов в Грузию в грядущем сезоне. При этом она уверена, что в целом туристов точно приедет больше, чем в прошлом году. Напомним, прошлый год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году страну посетило 3,6 миллиона туристов – на 131,6% больше, чем в 2021 году. Грузия восстановила рекордные показатели 2019 года (до пандемии) на 71,9%. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Также в прошлом году страна побила рекорд по доходу от туризма, который на 7,6% превысил показатели рекордного по числу визитов 2019 года и составил более 3,5 миллиарда долларов. Гражданам Грузии с 2024 года понадобится авторизация для поездок в страны ЕС >>В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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