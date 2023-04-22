https://sputnik-georgia.ru/20230422/minzdrav-konsultiruetsya-s-voz-po-povodu-lecheniya-redkogo-zabolevaniya-v-gruzii-276971470.html
Минздрав консультируется с ВОЗ по поводу лечения редкого заболевания в Грузии
Минздрав консультируется с ВОЗ по поводу лечения редкого заболевания в Грузии
Всю информацию сейчас изучают эксперты в рамках специальной рабочей группы, отметили в ведомстве 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T18:39+0400
2023-04-22T18:39+0400
2023-04-22T18:39+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения проводит консультации со Всемирной организацией здравоохранения по поводу ввоза в Грузию нового препарата для лечения детей с ахондроплазией, заявила заместитель главы ведомства Тамар Габуния. Координационный совет по редким заболеваниям в начале апреля не выдал положительную рекомендацию Минздраву на закупку препарата для лечения ахондроплазии "Воксзого" (Восоритид). Между тем родители детей с этим заболеваниям требуют от государства предоставить им этот дорогостоящий препарат. При этом она отметила, что всю информацию сейчас изучают эксперты в рамках специальной рабочей группы. "Важно, чтобы у нас было больше международных данных и доказательств того, насколько эффективен препарат и как его безопасно внедрять, после чего министерство будет готово начать процедуры закупки", – сказала Габуния. По ее словам, если несколько стран Евросоюза начнут внедрять препарат у себя в странах до сентября, Минздрав начнет переговоры с поставщиками. Тем временем представитель ведомства подчеркнула, что лекарство не лечит заболевание, а только способствует росту среди детей с этим диагнозом. "Это лекарство не обладает потенциалом и способностью управлять сопутствующими симптомами. Известным эффектом препарата является определенное ускорение роста в высоту, что было подтверждено в небольших исследованиях и наблюдается до сих пор", – сказала Габуния. Ахондроплазия встречается у одного из 25 тысяч детей. В Грузии, по данным СМИ, данное заболевание диагностировано у 12 детей. Стоимость годичной дозы нового препарата на одного ребенка достигает 900 тысяч лари (более 350 тысяч долларов). Препарат необходимо использовать до совершеннолетия, а максимальный эффект от лекарства, согласно исследованиям, – рост на 1,6 сантиметра в год. Препарат используется только в крайних и особенных случаях. Какая ситуация в мире с применением препаратаГлава грузинского представительства Всемирной организации здравоохранения Сильвиу Доменте ранее отметил, что препарат "Восоритид" в настоящее время не входит в список основных лекарственных средств ВОЗ.По словам представителя ВОЗ, количество стран в Европе, проводивших оценку этого препарата, очень низкое, в основном это западноевропейские страны."Недавно использование препарата разрешила Испания, а Франция сделала ранний доступ к препарату. Что касается Германии и Италии, то в процессе оценки Италия отметила умеренную пользу от препарата, в то время как в случае с Германией количественная польза не была выявлена", – отметил Доменте.Родители детей с редким заболеванием требуют от Минздрава профинансировать новый препарат >>По его словам, Англия и Уэльс начали процесс оценки еще в 2020 году, но остановили его и могут возобновить в этом году. Ирландия также начала процесс оценки в прошлом году, но еще не приняла решение."В случае других стран, например, США, Японии, процесс оценки пока не начат, и до сих пор используются альтернативные методы лечения, такие как хирургия и гормон роста", – сказал глава представительства ВОЗ в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
минздрав, всемирная организация здравоохранения, общество, новости, грузия, дети
минздрав, всемирная организация здравоохранения, общество, новости, грузия, дети
Минздрав консультируется с ВОЗ по поводу лечения редкого заболевания в Грузии
Всю информацию сейчас изучают эксперты в рамках специальной рабочей группы, отметили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения проводит консультации со Всемирной организацией здравоохранения по поводу ввоза в Грузию нового препарата для лечения детей с ахондроплазией, заявила заместитель главы ведомства Тамар Габуния.
Координационный совет по редким заболеваниям в начале апреля не выдал положительную рекомендацию Минздраву на закупку препарата для лечения ахондроплазии "Воксзого" (Восоритид). Между тем родители детей с этим заболеваниям требуют от государства предоставить им этот дорогостоящий препарат.
"Всемирная организация здравоохранения помогла нам найти положительный ожидаемый эффект и ожидаемые риски от применения "Восортида". Сейчас очень важно все это синтезировать и вместе с экспертами принять решение", – сказала Габуния.
При этом она отметила, что всю информацию сейчас изучают эксперты в рамках специальной рабочей группы.
"Важно, чтобы у нас было больше международных данных и доказательств того, насколько эффективен препарат и как его безопасно внедрять, после чего министерство будет готово начать процедуры закупки", – сказала Габуния.
По ее словам, если несколько стран Евросоюза начнут внедрять препарат у себя в странах до сентября, Минздрав начнет переговоры с поставщиками.
Тем временем представитель ведомства подчеркнула, что лекарство не лечит заболевание, а только способствует росту среди детей с этим диагнозом.
"Это лекарство не обладает потенциалом и способностью управлять сопутствующими симптомами. Известным эффектом препарата является определенное ускорение роста в высоту, что было подтверждено в небольших исследованиях и наблюдается до сих пор", – сказала Габуния.
Ахондроплазия – это врожденное заболевание, при котором нарушается процесс роста костей скелета и основания черепа. Причиной развития патологии является генетическая мутация. Часть плодов гибнет внутриутробно. При рождении нарушения заметны с первых дней жизни: головка младенца увеличена, конечности укорочены.
Ахондроплазия встречается у одного из 25 тысяч детей. В Грузии, по данным СМИ, данное заболевание диагностировано у 12 детей.
Стоимость годичной дозы нового препарата на одного ребенка достигает 900 тысяч лари (более 350 тысяч долларов). Препарат необходимо использовать до совершеннолетия, а максимальный эффект от лекарства, согласно исследованиям, – рост на 1,6 сантиметра в год. Препарат используется только в крайних и особенных случаях.
Какая ситуация в мире с применением препарата
Глава грузинского представительства Всемирной организации здравоохранения Сильвиу Доменте ранее отметил, что препарат "Восоритид" в настоящее время не входит в список основных лекарственных средств ВОЗ.
"Препарат также не включен ни в какие клинические "руководства". На данном этапе ВОЗ не разработала рекомендации относительно указанного лекарства, чтобы страны-члены могли включить это лекарство в схемы финансирования", – цитирует Доменте Минздрав Грузии.
По словам представителя ВОЗ, количество стран в Европе, проводивших оценку этого препарата, очень низкое, в основном это западноевропейские страны.
"Недавно использование препарата разрешила Испания, а Франция сделала ранний доступ к препарату. Что касается Германии и Италии, то в процессе оценки Италия отметила умеренную пользу от препарата, в то время как в случае с Германией количественная польза не была выявлена", – отметил Доменте.
По его словам, Англия и Уэльс начали процесс оценки еще в 2020 году, но остановили его и могут возобновить в этом году. Ирландия также начала процесс оценки в прошлом году, но еще не приняла решение.
"В случае других стран, например, США, Японии, процесс оценки пока не начат, и до сих пор используются альтернативные методы лечения, такие как хирургия и гормон роста", – сказал глава представительства ВОЗ в Грузии.