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В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5

В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров 22.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-22T13:04+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Греции — эпицентр находился на острове Эвбея в Эгейском море, близ Афин.Согласно информации Сейсмологической лаборатории Афинского университета, землетрясение произошло в 11:38 (12:38 по тбилисскому времени).Очаг залегал на глубине десяти километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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