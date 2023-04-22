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В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5
В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T13:04+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Греции — эпицентр находился на острове Эвбея в Эгейском море, близ Афин.Согласно информации Сейсмологической лаборатории Афинского университета, землетрясение произошло в 11:38 (12:38 по тбилисскому времени).Очаг залегал на глубине десяти километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, афины, греция, землетрясение
в мире, новости, происшествия, афины, греция, землетрясение
В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5
13:04 22.04.2023 (обновлено: 13:24 22.04.2023)
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Греции — эпицентр находился на острове Эвбея в Эгейском море, близ Афин.
Согласно информации Сейсмологической лаборатории Афинского университета, землетрясение произошло в 11:38 (12:38 по тбилисскому времени).
Очаг залегал на глубине десяти километров.