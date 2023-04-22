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В Грузии задержан лидер одной из группировок ИГ*

В Грузии задержан лидер одной из группировок ИГ*

Задержанный числился в так называемой группировке "Военных эмиров" братьев Цезаря и Цискары Тохосашвили 22.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Лидер одной из группировок террористической организации "Исламское государство"*, гражданин Грузии Малхаз Паксашвили задержан в результате спецоперации, проведенной Контртеррористическим центром СГБ, на основании постановления суда."В 2013-2015 годах он числился в т. н. группировке "Военных эмиров" братьев Цезаря и Цискары Тохосашвили и принимал активное участие в терактах и ​​боевых действиях, проводимых указанной террористической организацией", – говорится в заявлении СГБ. Отмечается, что задержанный имел тесные связи с высокопоставленными военачальниками "Исламского государства" и занимал в одной из группировок указанной террористической организации должность т. н. "наиба", то есть "заместителя".Задержанному в Грузии влиятельному члену ИГ* предъявили обвинения >> Дело расследуется по статье "Вступление в иностранную террористическую организацию или в террористическую организацию, подконтрольную иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 17 лет. Служба государственной безопасности Грузии продолжает борьбу с международным терроризмом. "Грузия остается одним из активных членов и надежных партнеров международной контртеррористической системы", – отмечается в информации, распространенной ведомством.* Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организацияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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