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В Грузии задержан лидер одной из группировок ИГ*
В Грузии задержан лидер одной из группировок ИГ*
Задержанный числился в так называемой группировке "Военных эмиров" братьев Цезаря и Цискары Тохосашвили 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T10:38+0400
2023-04-22T10:38+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Лидер одной из группировок террористической организации "Исламское государство"*, гражданин Грузии Малхаз Паксашвили задержан в результате спецоперации, проведенной Контртеррористическим центром СГБ, на основании постановления суда."В 2013-2015 годах он числился в т. н. группировке "Военных эмиров" братьев Цезаря и Цискары Тохосашвили и принимал активное участие в терактах и боевых действиях, проводимых указанной террористической организацией", – говорится в заявлении СГБ. Отмечается, что задержанный имел тесные связи с высокопоставленными военачальниками "Исламского государства" и занимал в одной из группировок указанной террористической организации должность т. н. "наиба", то есть "заместителя".Задержанному в Грузии влиятельному члену ИГ* предъявили обвинения >> Дело расследуется по статье "Вступление в иностранную террористическую организацию или в террористическую организацию, подконтрольную иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 17 лет. Служба государственной безопасности Грузии продолжает борьбу с международным терроризмом. "Грузия остается одним из активных членов и надежных партнеров международной контртеррористической системы", – отмечается в информации, распространенной ведомством.* Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организацияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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В Грузии задержан лидер одной из группировок ИГ*
10:38 22.04.2023 (обновлено: 10:53 22.04.2023)
Задержанный числился в так называемой группировке "Военных эмиров" братьев Цезаря и Цискары Тохосашвили
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Лидер одной из группировок террористической организации "Исламское государство"*, гражданин Грузии Малхаз Паксашвили задержан в результате спецоперации, проведенной Контртеррористическим центром СГБ, на основании постановления суда.
Согласно информации, предоставленной СГБ, в результате совместных мероприятий Контртеррористического центра, Генпрокуратуры Грузии и МВД установлено, что Малхаз Паксашвили покинул Грузию в 2013 году, уехал в Сирию и присоединился к террористической организации "Исламское государство".
"В 2013-2015 годах он числился в т. н. группировке "Военных эмиров" братьев Цезаря и Цискары Тохосашвили и принимал активное участие в терактах и боевых действиях, проводимых указанной террористической организацией", – говорится в заявлении СГБ.
Отмечается, что задержанный имел тесные связи с высокопоставленными военачальниками "Исламского государства" и занимал в одной из группировок указанной террористической организации должность т. н. "наиба", то есть "заместителя".
Дело расследуется по статье "Вступление в иностранную террористическую организацию или в террористическую организацию, подконтрольную иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 17 лет.
Служба государственной безопасности Грузии продолжает борьбу с международным терроризмом. "Грузия остается одним из активных членов и надежных партнеров международной контртеррористической системы", – отмечается в информации, распространенной ведомством.
* Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организация