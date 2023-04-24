https://sputnik-georgia.ru/20230424/esche-est-vremya-dlya-progressa--posol-es-v-gruzii-o-sudebnoy-reforme-277025223.html

Еще есть время для прогресса – посол ЕС в Грузии о судебной реформе

Еще есть время для прогресса – посол ЕС в Грузии о судебной реформе

Для того, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата для членства в ЕС, страна должна выполнить 12 условий, решение примут в конце 2023 года 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T17:01+0400

2023-04-24T17:01+0400

2023-04-24T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Профессионализм судей и полная независимость судебной системы – одни из 12 приоритетов для предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, комментируя решение США по судьям. Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Как отметил дипломат, Евросоюз поддерживает эти реформы, а отчет по итогам оценки достигнутого Грузией на пусти в ЕС прогресса будет готов в октябре."Затем уже в декабре текущего года 27 стран на высшем политическом уровне, на уровне глав государств и правительств, оценят прогресс Грузии, в том числе в плане реформы судебной системы. Еще есть время двигаться вперед, чтобы реформы, полные сложностей и вызовов, достигли прогресса", – отметил посол. Двенадцать заповедей Евросоюза для Грузии – где проходит роковая черта?>>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Вопрос судей Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Осталось три: "Мечта" завершает выполнение рекомендаций для статуса кандидата в ЕС>>В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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санкции сша против судей грузии, грузия, политика, новости, келли дегнан, грузинская мечта, грузия - ес, сша