https://sputnik-georgia.ru/20230410/dvenadtsat-zapovedey-evrosoyuza-dlya-gruzii--gde-prokhodit-rokovaya-cherta-276603330.html
Двенадцать заповедей Евросоюза для Грузии – где проходит роковая черта?
Двенадцать заповедей Евросоюза для Грузии – где проходит роковая черта?
В последние дни одной из наиболее обсуждаемых тем в грузинском обществе и прессе стали 12 условий, рекомендованные Еврокомиссией для получения статуса... 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T20:29+0400
2023-04-10T20:29+0400
2023-04-10T20:29+0400
грузия
аналитика
политика
европа
молдова
украина
еврокомиссия
грузинская мечта
колумнисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/01/267048258_0:296:3071:2023_1920x0_80_0_0_9c46dbf976339bdd8840da666b851ae1.jpg
Двенадцать рекомендаций, сформулированных для Грузии летом прошлого года, когда страна осталась без кандидатского статуса, по молчаливому согласию сторон принято именовать рекомендациями. Так сказать, нейтрально, потому что слово "условие" – это нечто более конкретное, обязывающее, что ли, ну и, естественно, поддающееся оценке по какой-либо, пусть даже условной, шкале. Между тем трудно не согласиться с экспертом Рамазом Сакварелидзе, считающим, что оценить выполнение некоторых (и это он еще явно поскромничал) пунктов трудно. Имеется в виду, что для этого от Еврокомиссии требуется более подробная и конкретная детализация терминов. Так, результат первой же фигурирующей в списке задачи, которая связана с сокращением поляризации в обществе, может быть легко истолкован по-разному. Зависит от настроя и мотивации оценивающего. Это не предположение. Уже сейчас по каждому вопросу можно услышать и прочитать в прессе взаимоисключающие оценки и мнения. Так, Ника Читадзе скептически оценивает выполнение любой из 12 рекомендаций. У него нет сомнений: ожидать присвоения кандидатского статуса нам не стоит. В конечном счете политолог вполне может оказаться и прав, но, согласитесь, чрезмерная категоричность невольно порождает к его мнению определенное недоверие. Тем более что все обстоит далеко не столь однозначно, о чем и пойдет дальше разговор. Позиция Рамаза Сакварелидзе в этом смысле выглядит намного предпочтительней. Он более осторожен и сдержан, при этом полагает, что в целом Грузия учитывает замечания европейских структур. Правда, под влиянием ряда факторов, зачастую косвенных, наверняка гарантировать получение к концу года кандидатского статуса никто не возьмется. Причин несколько, но вернемся опять-таки к критериям и начнем с них. Скажем, без конкретного перечисления компетенций трудно определить, в чем проявляется независимость общественных институтов, о которой идет речь в рекомендациях. Ведь на них лежит обязательство считаться друг с другом и координировать свои действия. И, конечно же, соблюдать действующее законодательство. А теперь вопрос: где пролегает невидимая, а при определенных условиях и роковая грань между независимостью и координацией? Чтобы разобраться, попробуем подойти к проблеме с другого конца. Как думаете, неужели в Европе не осознают двойственности существующего положения? Полагаю, вполне осознают, и, более того, европейцев нетрудно понять. Поясню. Дело в том, что рассуждать всерьез о критериях вряд ли имело смысл с учетом того, что и Грузия, и Украина, и Молдова объективно очень далеки от соответствия строгим требованиям Европейского союза. Как, если уж на то пошло, и отдельные страны, уже ставшие официально его членами. Никто теперь особо не скрывает, что данная проблема приобрела откровенно политический характер. Так что и решаться она будет, в этом нет никаких сомнений, исходя из политической целесообразности. А поскольку ситуация сегодня крайне изменчива, Евросоюз, даже если б он захотел всей душой, был бы не в состоянии дать твердые гарантии. Обещать такое, тем более увязывать с конкретными цифрами и достижениями, было бы с его стороны безответственно. Для серьезных аналитиков это не секрет, однако они предпочитают поддерживать тему в несколько ином русле, так как она стала предметом резкой политической конфронтации внутри страны. Достаточно вспомнить, как радикальные оппозиционные партии решили открыто сыграть на отказе Грузии в статусе, пытаясь поднять волну протеста против действующей власти. Наверняка "Национальному движению" очень обидно, что "европейский вопрос" стал реально продвигаться отнюдь не в период его правления. Ассоциированное соглашение, безвизовый режим… Впрочем, винить тут некого, кроме себя. И сколько бы кто ни оспаривал, достойна ли "Грузинская мечта" привести страну к воплощению европейских идеалов, методы националов, бесконечно далекие от европейских, вопросов в этом смысле вызывают намного больше. Кстати, по этой логике не менее обидно, наверное, и здравствующим поклонникам Эдуарда Шеварднадзе. Будем объективны – второй президент первым развернул грузинский политической вектор в сторону Европы. Но надо всем, наконец, уяснить, что на пути к Европе важны не победы в межпартийных ристалищах, а позиция большинства грузинского общества. А тот, кто все же вставляет палки в колеса этому процессу, идет – как бы трафаретно это ни прозвучало – против собственного народа. Но тем не менее насколько реальны сегодня шансы Грузии на получение кандидатского статуса? Если рассматривать их в совокупности действующих факторов, они, в принципе, немалые. После прошлогоднего отказа в политических кругах и в прессе получили хождение различные теории. Согласно одной, Еврокомиссия хотела намеренно спровоцировать в стране недовольство. С этой версией даже увязали нелегальное проникновение в страну Михаила Саакашвили. Кое-кто уверен, часть грузинской общественности обиделись на европейцев, сочтя, что те ущемили наше национальное достоинство. Всерьез шли разговоры и том, что Евросоюз спохватился, заметив, что резко теряет свои позиции в Грузии. Начну с того, что все это может быть даже отчасти верно применительно к отдельным политикам и политическим силам, спектр которых и у нас, и в Европе весьма широк. Но большая, серьезная политика так не делается. И далеко не все в ней просто и очевидно, как представляется многим экспертам и любознательным обывателям. Потому поделюсь мнением тех немногих, кто достаточно хорошо информирован о кулуарных раскладах профессионалов, но не привык говорить об этом вслух. Так вот, европейские перспективы Грузии уникальны! Уникальны и в геополитическом, да и попросту в географическом отношении. Эту оценку разделяют в соответствующих европейских институтах. Действительно, достаточно посмотреть на карту. В отличие от Украины, Молдовы и других, наша страна не имеет ни сантиметра общей границы с государствами Европейского союза. Ее никогда прежде не включали в сферу политических приоритетов Европы. И то, как за последние годы разворачивались процессы, до сих пор не перестает удивлять многих аналитиков. Не правительствам и не партиям – грузинским дипломатам удалось убедить европейских коллег и заставить их перевернуть взгляды. Эти талантливые люди чудом вдохнули жизнь в формулу "Я грузин – значит, я европеец!". Точнее, не чудом, конечно, а профессиональной эрудицией, историческими, антропологическими, морально-ценностными аргументами, образно говоря, умением заставить европейцев по-новому взглянуть на свой народ, его прошлое и настоящее. За словами "европейская перспектива Грузии" кроются титанические усилия конкретных людей. Хотя определяющая роль – за грузинским общество. На акциях в поддержку европейских перспектив я видел много лиц. Могу с уверенностью заявить, что объединяла их не погоня за материальными благами Евросоюза, а ценностные ориентиры, уходящие корнями в глубину средних веков. И если расхожая фраза, которую часто повторяют зарубежные партнеры, "мы действуем не в интересах какой-либо партии, а в интересах грузинского народа" для европейцев не пустой звук, это должно быть для них определяющим аргументом. Вот почему обсуждение европейских перспектив, а не политических дрязг – безусловно, позитивная тенденция для грузинского общества.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-georgia.ru/20230401/ostalos-tri-mechta-zavershaet-vypolnenie-rekomendatsiy-dlya-statusa-kandidata-v-es-276326943.html
https://sputnik-georgia.ru/20230327/oppozitsiya-ne-vypolnyaet-rekomendatsii-dlya-polucheniya-gruziey-statusa-kandidata-v-es---deputat-276128091.html
https://sputnik-georgia.ru/20230324/plany-pyatoy-kolonny-ili-chetyre-popytki-vtyanut-gruziyu-v-voynu---videnie-premera-276073352.html
https://sputnik-georgia.ru/20221222/rekomendatsiya-vypolnena---parlament-gruzii-izmenil-izbiratelnoe-zakonodatelstvo-273333233.html
европа
молдова
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Гоги Вардзиели
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg
Гоги Вардзиели
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/01/267048258_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_76144156a50a24e46d06c2a007a974dc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Гоги Вардзиели
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg
грузия, аналитика, политика, европа, молдова, украина, еврокомиссия, грузинская мечта, колумнисты
грузия, аналитика, политика, европа, молдова, украина, еврокомиссия, грузинская мечта, колумнисты
Двенадцать рекомендаций, сформулированных для Грузии летом прошлого года, когда страна осталась без кандидатского статуса, по молчаливому согласию сторон принято именовать рекомендациями. Так сказать, нейтрально, потому что слово "условие" – это нечто более конкретное, обязывающее, что ли, ну и, естественно, поддающееся оценке по какой-либо, пусть даже условной, шкале.
Между тем трудно не согласиться с экспертом Рамазом Сакварелидзе, считающим, что оценить выполнение некоторых (и это он еще явно поскромничал) пунктов трудно. Имеется в виду, что для этого от Еврокомиссии требуется более подробная и конкретная детализация терминов. Так, результат первой же фигурирующей в списке задачи, которая связана с сокращением поляризации в обществе, может быть легко истолкован по-разному. Зависит от настроя и мотивации оценивающего.
Это не предположение. Уже сейчас по каждому вопросу можно услышать и прочитать в прессе взаимоисключающие оценки и мнения. Так, Ника Читадзе скептически оценивает выполнение любой из 12 рекомендаций. У него нет сомнений: ожидать присвоения кандидатского статуса нам не стоит. В конечном счете политолог вполне может оказаться и прав, но, согласитесь, чрезмерная категоричность невольно порождает к его мнению определенное недоверие. Тем более что все обстоит далеко не столь однозначно, о чем и пойдет дальше разговор.
Позиция Рамаза Сакварелидзе в этом смысле выглядит намного предпочтительней. Он более осторожен и сдержан, при этом полагает, что в целом Грузия учитывает замечания европейских структур. Правда, под влиянием ряда факторов, зачастую косвенных, наверняка гарантировать получение к концу года кандидатского статуса никто не возьмется. Причин несколько, но вернемся опять-таки к критериям и начнем с них.
Скажем, без конкретного перечисления компетенций трудно определить, в чем проявляется независимость общественных институтов, о которой идет речь в рекомендациях. Ведь на них лежит обязательство считаться друг с другом и координировать свои действия. И, конечно же, соблюдать действующее законодательство. А теперь вопрос: где пролегает невидимая, а при определенных условиях и роковая грань между независимостью и координацией?
Чтобы разобраться, попробуем подойти к проблеме с другого конца. Как думаете, неужели в Европе не осознают двойственности существующего положения? Полагаю, вполне осознают, и, более того, европейцев нетрудно понять. Поясню. Дело в том, что рассуждать всерьез о критериях вряд ли имело смысл с учетом того, что и Грузия, и Украина, и Молдова объективно очень далеки от соответствия строгим требованиям Европейского союза. Как, если уж на то пошло, и отдельные страны, уже ставшие официально его членами.
Никто теперь особо не скрывает, что данная проблема приобрела откровенно политический характер. Так что и решаться она будет, в этом нет никаких сомнений, исходя из политической целесообразности. А поскольку ситуация сегодня крайне изменчива, Евросоюз, даже если б он захотел всей душой, был бы не в состоянии дать твердые гарантии. Обещать такое, тем более увязывать с конкретными цифрами и достижениями, было бы с его стороны безответственно.
Для серьезных аналитиков это не секрет, однако они предпочитают поддерживать тему в несколько ином русле, так как она стала предметом резкой политической конфронтации внутри страны. Достаточно вспомнить, как радикальные оппозиционные партии решили открыто сыграть на отказе Грузии в статусе, пытаясь поднять волну протеста против действующей власти.
Наверняка "Национальному движению" очень обидно, что "европейский вопрос" стал реально продвигаться отнюдь не в период его правления. Ассоциированное соглашение, безвизовый режим… Впрочем, винить тут некого, кроме себя. И сколько бы кто ни оспаривал, достойна ли "Грузинская мечта" привести страну к воплощению европейских идеалов, методы националов, бесконечно далекие от европейских, вопросов в этом смысле вызывают намного больше.
Кстати, по этой логике не менее обидно, наверное, и здравствующим поклонникам Эдуарда Шеварднадзе. Будем объективны – второй президент первым развернул грузинский политической вектор в сторону Европы. Но надо всем, наконец, уяснить, что на пути к Европе важны не победы в межпартийных ристалищах, а позиция большинства грузинского общества. А тот, кто все же вставляет палки в колеса этому процессу, идет – как бы трафаретно это ни прозвучало – против собственного народа.
Но тем не менее насколько реальны сегодня шансы Грузии на получение кандидатского статуса? Если рассматривать их в совокупности действующих факторов, они, в принципе, немалые.
После прошлогоднего отказа в политических кругах и в прессе получили хождение различные теории. Согласно одной, Еврокомиссия хотела намеренно спровоцировать в стране недовольство. С этой версией даже увязали нелегальное проникновение в страну Михаила Саакашвили. Кое-кто уверен, часть грузинской общественности обиделись на европейцев, сочтя, что те ущемили наше национальное достоинство. Всерьез шли разговоры и том, что Евросоюз спохватился, заметив, что резко теряет свои позиции в Грузии.
Начну с того, что все это может быть даже отчасти верно применительно к отдельным политикам и политическим силам, спектр которых и у нас, и в Европе весьма широк. Но большая, серьезная политика так не делается. И далеко не все в ней просто и очевидно, как представляется многим экспертам и любознательным обывателям. Потому поделюсь мнением тех немногих, кто достаточно хорошо информирован о кулуарных раскладах профессионалов, но не привык говорить об этом вслух.
Так вот, европейские перспективы Грузии уникальны! Уникальны и в геополитическом, да и попросту в географическом отношении. Эту оценку разделяют в соответствующих европейских институтах. Действительно, достаточно посмотреть на карту. В отличие от Украины, Молдовы и других, наша страна не имеет ни сантиметра общей границы с государствами Европейского союза. Ее никогда прежде не включали в сферу политических приоритетов Европы. И то, как за последние годы разворачивались процессы, до сих пор не перестает удивлять многих аналитиков.
Не правительствам и не партиям – грузинским дипломатам удалось убедить европейских коллег и заставить их перевернуть взгляды. Эти талантливые люди чудом вдохнули жизнь в формулу "Я грузин – значит, я европеец!". Точнее, не чудом, конечно, а профессиональной эрудицией, историческими, антропологическими, морально-ценностными аргументами, образно говоря, умением заставить европейцев по-новому взглянуть на свой народ, его прошлое и настоящее.
За словами "европейская перспектива Грузии" кроются титанические усилия конкретных людей. Хотя определяющая роль – за грузинским общество. На акциях в поддержку европейских перспектив я видел много лиц. Могу с уверенностью заявить, что объединяла их не погоня за материальными благами Евросоюза, а ценностные ориентиры, уходящие корнями в глубину средних веков.
И если расхожая фраза, которую часто повторяют зарубежные партнеры, "мы действуем не в интересах какой-либо партии, а в интересах грузинского народа" для европейцев не пустой звук, это должно быть для них определяющим аргументом.
Вот почему обсуждение европейских перспектив, а не политических дрязг – безусловно, позитивная тенденция для грузинского общества.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.