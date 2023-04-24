https://sputnik-georgia.ru/20230424/popytka-ubiystva-v-tbilisskom-avtobuse--zaderzhannomu-predyavleno-obvinenie-277025539.html

Попытка убийства в тбилисском автобусе – задержанному предъявлено обвинение

Попытка убийства в тбилисском автобусе – задержанному предъявлено обвинение

Обвиняемый нанес потерпевшему ножевые ранения в различные части тела в общественном транспорте 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T17:22+0400

2023-04-24T17:22+0400

2023-04-24T17:22+0400

грузия

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тбилиси

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Задержанному по делу о попытке убийства в тбилисском автобусе предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Грузии. По данным ведомства, расследование, проведенное МВД, установило, что 22 апреля в общественном транспорте, следовавшем по проспекту Церетели в Тбилиси, обвиняемый нанес потерпевшему ножевые ранения в различные части тела. В результате своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшего удалось спасти. Полиция задержала обвиняемого в преступлении в тот же день. Ему предъявлено обвинение по статье "Попытка умышленного убийства". Она предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Мужчину ранили в автобусе в Тбилиси: подозреваемый задержан >>Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы. По информации СМИ, жертве около 70 лет, а нападавшему – не более 40. По словам очевидцев, никто из них не слышал, чтобы мужчины ругались между собой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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