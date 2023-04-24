https://sputnik-georgia.ru/20230424/reeksport-avtomobiley-iz-gruzii-kakie-avtomobili-pereprodaet-strana-276962484.html
Реэкспорт автомобилей из Грузии: какие автомобили перепродает страна
Реэкспорт автомобилей из Грузии: какие автомобили перепродает страна
Самый старый реэкспортированный из Грузии автомобиль 1930 года выпуска 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T07:01+0400
2023-04-24T07:01+0400
2023-04-24T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. За первый квартал 2023 года Грузия реэкспортировала 20 817 легковых автомобилей, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Согласно данным, из общего числа автомобилей 4 866 реэкспортированных автомобилей выпущены менее 5 лет назад, при этом 59 выпущены в 2023 году, а возраст 6 778 автомобилей от 5 до 10 лет. Кроме того, из Грузии реэкспортировано 5 087 автомобилей, выпущенных от 10 до 15 лет назад, и 3 862 – от 15 до 20 лет назад. Поступают ли в Россию из Грузии дорогостоящие автомобили? >>Остальные отправившиеся на реэкспорт автомобили выпущены были более 20 лет назад, при этом самый старый реэкспортированный автомобиль 1930 года выпуска. Самые популярные модели, идущие на экспорт из Грузии, это Toyota, Hyunday и KIA.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, автомобили
грузия, новости, экономика, автомобили
Реэкспорт автомобилей из Грузии: какие автомобили перепродает страна
Самый старый реэкспортированный из Грузии автомобиль 1930 года выпуска
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. За первый квартал 2023 года Грузия реэкспортировала 20 817 легковых автомобилей, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
Согласно данным, из общего числа автомобилей 4 866 реэкспортированных автомобилей выпущены менее 5 лет назад, при этом 59 выпущены в 2023 году, а возраст 6 778 автомобилей от 5 до 10 лет.
Кроме того, из Грузии реэкспортировано 5 087 автомобилей, выпущенных от 10 до 15 лет назад, и 3 862 – от 15 до 20 лет назад.
Остальные отправившиеся на реэкспорт автомобили выпущены были более 20 лет назад, при этом самый старый реэкспортированный автомобиль 1930 года выпуска.
Самые популярные модели, идущие на экспорт из Грузии, это Toyota, Hyunday и KIA.