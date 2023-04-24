https://sputnik-georgia.ru/20230424/skandal-s-koll-tsentrami-partiya-gakhariya-khochet-sozdat-sledstvennuyu-komissiyu-v-parlamente--277023624.html

Скандал с колл-центрами: партия Гахария хочет создать следственную комиссию в парламенте

Скандал с колл-центрами: партия Гахария хочет создать следственную комиссию в парламенте

Жертвами мошеннической схемы с использованием т. н. колл-центров стали пенсионеры, живущие в Европе 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T16:20+0400

2023-04-24T16:20+0400

2023-04-24T16:33+0400

грузия

новости

давид кезерашвили

bbc

георгий гахария

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" выступила с инициативой создания в парламенте временной следственной комиссии, которая изучит деятельность международной мошеннической схемы т. н. колл-центров на территории страны. Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. Речь идет об 1 миллиарде долларов. В партии также задаются вопросом, как так получилось, что такие факты узнаются из-за рубежа, а не от грузинских правоохранительных органов.Обыски в бизнес-центре в Тбилиси: история с колл-центрами продолжается>>В ближайшее время международное расследование придет к конкретному результату по указанному вопросу, считает политики. А при подтверждении данной информации страну ждут тяжелые политические последствия, наряду с тем репутационным ущербом, который и так был нанесен стране из-за того, что преступление совершалось с территории Грузии, отметил политик. "Поэтому предлагаем создать в парламенте временную следственную комиссию, которая обеспечит перестраховку системных провалов государственных институтов в процессе расследования и будет направлена на содействие расследованию дела о возможных транснациональных мошеннических колл-центрах, совершенных на территории Грузии", – заявил Сичинава. Временная следственная комиссия также установит причины бездействия государственных институтов, выявит организаторов этого преступления и влиятельных покровителей, связанных с властями, отметил он.Данные прокуратуры ГрузииРечь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги.Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе.Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >>Расследование транснационального преступления началось в 2021 году.В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц.В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют.Скандальное расследование ВВСМежду тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на один миллиард долларов.Кезерашвили финансирует ТВ "Формула" на кровавые деньги – Кобахидзе>>BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.ТВ "Формула" ждут перемены - фигурант расследования BBC Кезерашвили решил действовать>>BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, давид кезерашвили, bbc, георгий гахария, парламент грузии