https://sputnik-georgia.ru/20230424/v-kakikh-stranakh-budut-lechitsya-onkobolnye-deti-iz-gruzii-277031565.html
В каких странах смогут лечиться онкобольные дети из Грузии?
В каких странах смогут лечиться онкобольные дети из Грузии?
Все расходы на лечение детей с онкологическими заболеваниями возьмет на себя государство 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T21:09+0400
2023-04-24T21:09+0400
2023-04-24T22:34+0400
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лечение онкозаболеваний
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Минздрав Грузии провел переговоры с клиниками Израиля, Испании и Турция, чтобы онкобольные дети из Грузии смогли бесплатно лечиться в лучших медучреждениях мира, заявила замминистра Тамар Габуния на брифинге. По решению правительства Грузии все расходы на лечение детей с онкологическими заболеваниями возьмет на себя государство. На сегодняшний день в Грузии около 300 таких детей. По словам Габуния, речь идет о таких медицинских учреждениях, которые оснащены высокотехнологичной аппаратурой и соответствуют всем международным стандартам. В этих клиниках в одном пространстве будет полный спектр медсервисов как в диагностике, так и в лечении. Государство оплатит лечение детей с онкозаболеваниями – премьер Грузии >>Онкопациенты смогут получить такие дорогостоящие и высокотехнологичные сервисы, как протонная терапия, а также проведение хирургических вмешательств с помощью робототехники. "Детская онкология уже давно является приоритетом министерства. В прошлом году началось активное сотрудничество с израильской клиникой Ихилова, с медицинской клиникой Турции, а также с Испанией. На этом этапе практически завершена разработка проекта", – заявила Габуния. В Грузии каждый год выявляют около 150 случаев злокачественной опухоли у детей. Все эти высокотехнологичные процедуры позволят спасти жизни этих детей, отметила Габуния. Габуния также отметила, что Минздрав планирует усилить онкосервисы в Грузии. Ведомство будет работать с клиниками-партнерами, которые помогут переподготовить грузинских врачей. Для осуществления этого проекта из бюджета будет выделено около 30 миллионов лари (12 миллионов долларов). Правительство профинансирует не только лечение, но и проживание и транспортировку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии, лечение онкозаболеваний
грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии, лечение онкозаболеваний
В каких странах смогут лечиться онкобольные дети из Грузии?
21:09 24.04.2023 (обновлено: 22:34 24.04.2023)
Все расходы на лечение детей с онкологическими заболеваниями возьмет на себя государство
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Минздрав Грузии провел переговоры с клиниками Израиля, Испании и Турция, чтобы онкобольные дети из Грузии смогли бесплатно лечиться в лучших медучреждениях мира, заявила замминистра Тамар Габуния на брифинге.
По решению правительства Грузии все расходы на лечение детей с онкологическими заболеваниями возьмет на себя государство. На сегодняшний день в Грузии около 300 таких детей.
По словам Габуния, речь идет о таких медицинских учреждениях, которые оснащены высокотехнологичной аппаратурой и соответствуют всем международным стандартам. В этих клиниках в одном пространстве будет полный спектр медсервисов как в диагностике, так и в лечении.
Онкопациенты смогут получить такие дорогостоящие и высокотехнологичные сервисы, как протонная терапия, а также проведение хирургических вмешательств с помощью робототехники.
"Детская онкология уже давно является приоритетом министерства. В прошлом году началось активное сотрудничество с израильской клиникой Ихилова, с медицинской клиникой Турции, а также с Испанией. На этом этапе практически завершена разработка проекта", – заявила Габуния.
В Грузии каждый год выявляют около 150 случаев злокачественной опухоли у детей. Все эти высокотехнологичные процедуры позволят спасти жизни этих детей, отметила Габуния.
"Все это требует дополнительных сервисов, однако этот сервис будет спасением для тех детей, которые сегодня больше всего в этом нуждаются", – отметила Габуния.
Габуния также отметила, что Минздрав планирует усилить онкосервисы в Грузии. Ведомство будет работать с клиниками-партнерами, которые помогут переподготовить грузинских врачей.
Для осуществления этого проекта из бюджета будет выделено около 30 миллионов лари (12 миллионов долларов). Правительство профинансирует не только лечение, но и проживание и транспортировку.