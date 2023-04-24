https://sputnik-georgia.ru/20230424/v-kakikh-stranakh-budut-lechitsya-onkobolnye-deti-iz-gruzii-277031565.html

В каких странах смогут лечиться онкобольные дети из Грузии?

В каких странах смогут лечиться онкобольные дети из Грузии?

Все расходы на лечение детей с онкологическими заболеваниями возьмет на себя государство 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T21:09+0400

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лечение онкозаболеваний

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Минздрав Грузии провел переговоры с клиниками Израиля, Испании и Турция, чтобы онкобольные дети из Грузии смогли бесплатно лечиться в лучших медучреждениях мира, заявила замминистра Тамар Габуния на брифинге. По решению правительства Грузии все расходы на лечение детей с онкологическими заболеваниями возьмет на себя государство. На сегодняшний день в Грузии около 300 таких детей. По словам Габуния, речь идет о таких медицинских учреждениях, которые оснащены высокотехнологичной аппаратурой и соответствуют всем международным стандартам. В этих клиниках в одном пространстве будет полный спектр медсервисов как в диагностике, так и в лечении. Государство оплатит лечение детей с онкозаболеваниями – премьер Грузии >>Онкопациенты смогут получить такие дорогостоящие и высокотехнологичные сервисы, как протонная терапия, а также проведение хирургических вмешательств с помощью робототехники. "Детская онкология уже давно является приоритетом министерства. В прошлом году началось активное сотрудничество с израильской клиникой Ихилова, с медицинской клиникой Турции, а также с Испанией. На этом этапе практически завершена разработка проекта", – заявила Габуния. В Грузии каждый год выявляют около 150 случаев злокачественной опухоли у детей. Все эти высокотехнологичные процедуры позволят спасти жизни этих детей, отметила Габуния. Габуния также отметила, что Минздрав планирует усилить онкосервисы в Грузии. Ведомство будет работать с клиниками-партнерами, которые помогут переподготовить грузинских врачей. Для осуществления этого проекта из бюджета будет выделено около 30 миллионов лари (12 миллионов долларов). Правительство профинансирует не только лечение, но и проживание и транспортировку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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