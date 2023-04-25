https://sputnik-georgia.ru/20230425/bank-ubs-nameren-zavershit-sdelku-po-pogloscheniyu-credit-suisse-vo-vtorom-kvartale-2023-goda-277049352.html

Банк UBS намерен завершить сделку по поглощению Credit Suisse во втором квартале 2023 года

Банк UBS намерен завершить сделку по поглощению Credit Suisse во втором квартале 2023 года

Объединение способно принести большую долгосрочную выгоду всем заинтересованным сторонам, считают в UBS 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T13:23+0400

2023-04-25T13:23+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Крупнейший швейцарский банк UBS надеется на завершение сделки по поглощению Credit Suisse во втором квартале 2023 года, говорится в заявлении банка, опубликованного во вторник.Примечательно, что в UBS признают сложность реструктуризации Credit Suisse, но отмечают, что объединение способно принести большую долгосрочную выгоду всем заинтересованным сторонам.Банк UBS 25 апреля обнародовал отчетность за первый квартал текущего года, из которой следует, что его прибыль снизилась на 52% и составила 1,03 миллиарда долларов.Траст Credit Suisse не отдает Иванишвили деньги ввиду заботы о его нерожденных потомках>>Ранее банк заявлял, что ожидает завершения слияния с UBS к концу года.Напоним, в середине марта цена акций Credit Suisse на бирже всего за сутки упала на четверть. Наблюдатели опасались краха банка в результате череды банкротств на банковском рынке в США. Право есть, а доступа нет – Иванишвили ждет решения суда по деньгам в письменном виде>>Вскоре центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS покупает попавший в кризис Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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