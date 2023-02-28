https://sputnik-georgia.ru/20230228/trast-credit-suisse-ne-otdaet-ivanishvili-dengi-v-vidu-zaboty-o-ego-nerozhdennykh-potomkakh-275341185.html

Траст Credit Suisse не отдает Иванишвили деньги ввиду заботы о его нерожденных потомках

Траст Credit Suisse не отдает Иванишвили деньги ввиду заботы о его нерожденных потомках

В 2008-2015 годах массированной атаке подверглись счета Иванишвили в Credit Suisse, а теперь проблемы создают трасты этого банка 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T20:39+0400

2023-02-28T20:39+0400

2023-02-28T20:54+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Очередным аргументом отказа траста Credit Suisse в перечислении экс-премьеру и основателю правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили его же денег стала забота о его еще нерожденных потомках, говорится в сообщении адвокатской конторы MKD Law.Под управлением траста в юрисдикции острова Гернси (территория Британской короны) находится основная часть тех денег Иванишвили, которые он перевел из Credit Suisse в другой банк. Это произошло после того, как в 2015 году Иванишвили обнаружил пропажу 400 миллионов долларов со своей страховой схемы вследствие мошенничества.Несмотря на то, что Иванишвили перевел в другой банк оставшиеся в сохранности деньги, управление ими, по рекомендации Credit Suisse, он поручил именно его трастам. Трасты стали ограничивать Иванишвили доступ к его деньгам с марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине. Несколько месяцев назад Иванишвили добился того, что второй траст, находящийся в юрисдикции Сингапура, все же отдал ему его деньги.Защищающая интересы Иванишвили адвокатская контора считает, что он стал жертвой открытого политического шантажа со стороны менеджмента Credit Suisse. Кроме того, по мнению адвокатов экс-премьера, все действия менеджмента Credit Suisse указывают на то, что идет целенаправленное разрушение репутации банка и всей банковской системы Швейцарии.Экскурс в прошлоеКак оказалось, все началось еще 15 лет назад.Счета Иванишвили в Credit Suisse подверглись массированной атаке 2008-2015 годах – фальсифицировались его подписи, происходили неавторизованные перечисления, лишенные всякой финансовой и экономической логики, и прямо незаконные инвестирования. По данным MKD Law, об этом сказано в отчете Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA).Кто стоит за менеджментом Credit Suisse? MKD Law о шантаже Иванишвили и цензуре>>Менеджмент Credit Suisse более ста раз получал предупреждения от системы внутреннего аудита, но вместо пресечения преступления виновных поощряли премиями и бонусами, подчеркнула адвокатская контора. В результате в мошенничестве обвинили менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам тюрьмы, но он был освобожден раньше срока. В 2020 году, до начала рассмотрения гражданских споров по существу, Лескодрон покончил жизнь самоубийством.Битва с трастом ГернсиЗа год траст Credit Suisse, действующий в юрисдикции острова Гернси, привел целый список причин, почему он ограничил в возможности перечислять Иванишвили деньги. Защита Иванишвили назвала комическими связанные в этим трастом события. Защита Иванишвили: европейские СМИ блокируют статью с критикой менеджмента Credit Suisse>>"Ему не предоставляется возможность ни закрыть траст, ни распоряжаться находящимися под управлением траста активами. Хотя несколько месяцев назад г-н Иванишвили без проблем смог закрыть другой траст того же Credit Suisse и забрать активы прямо в собственность бенефициара", – говорится в сообщении MKD Law.Проблемы начались с задержки транзакций вскоре после начала конфликта на Украине по причине "геополитических событий в Восточной Европе".Далее траст Гернси и вовсе стал отказывать в перечислениях. Первой причиной стало назначение перевода – благотворительный фонд "Карту". Якобы Иванишвили тратит нестандартно крупные суммы на благотворительность, и тем самым оказывается под угрозой финансовое обеспечение его наследников. Большую часть своего состояния Бидзина Иванишвили перевел в благотворительный фонд "Карту">>Последующая просьба Иванишвили перечислить эти деньги ему или членам его семьи, при условии согласия от всех, также оказалась невыполненной. Вся эта переписка велась несколько месяцев. Следующим "спасательным кругом" для траста Credit Suisse стала резкая резолюция Европарламента по Грузии от июня 2022 года, в которой, помимо прочего, был призыв к введению санкций против Иванишвили, говорится в сообщении MKD Law.Несмотря на то, что исполнительные органы Евросоюза не стали действовать согласно призыву ЕП, траст Credit Suisse продолжил отказывать Иванишвили в перечислении его же денег и посоветовал идти в суд. Иванишвили получил часть денег от Credit Suisse – детали дела>>Между тем в декабре 2022 года Иванишвили все же получил свои деньги, которые находились под управлением сингапурского траста Credit Suisse. Это произошло после того, как несколькими месяцами ранее Иванишвили, выступая в сингапурском суде по другому делу, заявил, что Credit Suisse ведет себя как "гангстерский банк". По его словам, банк не осуществляет даже те выплаты, к которым его обязали швейцарская прокуратура и суд еще в 2019 году.В отличие от сингапурского траста, траст Гернси продолжил отказывать Иванишвили в осуществлении запрашиваемых транзакций. Между тем судебное заседание по этому вопросу, которое должно было состояться в сентябре 2022 года, несколько раз переносили – с сентября на ноябрь, потом на декабрь, потом на январь 2023 года. Теперь оно назначено на март 2023 года.Одной из последних причин отказа стал тот факт, что якобы перечисление большей части денег привело бы к закрытию траста. Что, как утверждает MKD Law, не соответствует действительности – траст продолжит функционирование, даже если на счету останется один доллар. Европарламент принял резолюцию в поддержку Саакашвили>>"После этого менеджмент банка начал заботиться о нерожденных детях г-на Иванишвили. Более того, банк начал защищать нерожденных потомков от действий г-на Иванишвили: чтобы он не сделал так, чтобы, когда родятся потомки, денег у них не оказалось. В итоге мы дошли вот до этого абсурда", – сказано в сообщении адвокатской конторы. Там же отмечено, что почерк одинаковый у всех – менеджмента Credit Suisse, менеджмента какого-либо траста или другого актора, который говорит от имени входящих в структуру банка субъектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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