https://sputnik-georgia.ru/20230411/pravo-est-a-dostupa-net---ivanishvili-zhdet-resheniya-suda-po-dengam-v-pismennom-vide-276640290.html

Право есть, а доступа нет - Иванишвили ждет решения суда по деньгам в письменном виде

Право есть, а доступа нет - Иванишвили ждет решения суда по деньгам в письменном виде

Под управлением траста в Гернси находится основная часть тех денег, которые Иванишвили перевел из Credit Suisse в другой банк после того как стал жертвой... 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T20:01+0400

2023-04-11T20:01+0400

2023-04-11T20:25+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Суд предоставил экс-премьеру Грузии, основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили доступ к его деньгам, который уже год ограничивал траст Credit Suisse, но решение суда пока не удается привести в действие, написал адвокат миллиардера Лаша Каландадзе. Под управлением траста в юрисдикции острова Гернси (территория Британской короны) находится основная часть тех денег Иванишвили, которые он перевел из Credit Suisse в другой банк. Это произошло после того, как в 2015 году Иванишвили обнаружил пропажу 400 миллионов долларов со своей страховой схемы вследствие мошенничества.Несмотря на то, что Иванишвили перевел оставшиеся в сохранности деньги в другой банк, управление ими, по рекомендации Credit Suisse, он поручил именно его трастам.Трасты стали ограничивать доступ Иванишвили к его же деньгам с марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине. В конце 2022 года Иванишвили добился того, что второй траст, находящийся в юрисдикции Сингапура, все же отдал ему его деньги.Защита интересов Иванишвили не раз заявляла, что он стал жертвой открытого политического шантажа со стороны менеджмента Credit Suisse. Было отмечено, что все действия менеджмента Credit Suisse указывают на то, что идет целенаправленное разрушение репутации банка и всей банковской системы Швейцарии.Битва с трастом ГернсиЗа год траст Credit Suisse, действующий в юрисдикции острова Гернси, привел целый список причин, почему он ограничивает Иванишвили доступ к его деньгам. Траст Credit Suisse не отдает Иванишвили деньги ввиду заботы о его нерожденных потомках>>Все началось с того, что начиная с марта 2022 года и в течение двух месяцев траст отказывался перечислять Иванишвили его деньги по причине "текущих геополитических событий в Восточной Европе". Позже, чтобы не перечислять деньги, траст нашел новый предлог — резкую резолюцию Европарламента по Грузии от июня 2022 года, в которой, помимо прочего, был призыв к введению санкций против Иванишвили. И это несмотря на то, что Евросовет не учет резолюцию и не стал принимать санкции против Иванишвили.Европарламент принял резолюцию в поддержку Саакашвили>>По словам адвоката, было очевидно, что траст не хочет выполнять взятые на себя обязательства, поэтому истец принял решение о ликвидации траста. Несмотря на совместное решение и требование бенефициаров, от траста был получен отказ. Траст предложил обратиться суд.Так Иванишвили и поступил. Рассмотрение дела в суде было назначено на сентябрь 2022 года, но заседания постоянно откладывались - на октябрь, ноябрь, декабрь и далее на март 2023 года.Согласно международной практике, в таких случаях проводятся однодневные судебные процессы, но траст всячески постарался затянуть рассмотрение дела. Большую часть своего состояния Бидзина Иванишвили перевел в благотворительный фонд "Карту">>"Наши местные адвокаты (остров Гернси) думали, что рассмотрение дела о ликвидации траста завершится за один день, но их надежды не оправдались. Далее ждали, что судебное решение будет доступно в письменном виде в течение нескольких дней, но и в этом направлении надежды не оправдались", - отметил Каландадзе. По его словам, у местных адвокатов Иванишвили складывается впечатление, что имеет место создание искусственных препятствий для формулирования решения суда в письменном виде. Экскурс в прошлоеКак оказалось, все началось еще 15 лет назад.Счета Иванишвили в Credit Suisse подверглись массированной атаке 2008-2015 годах – фальсифицировались его подписи, происходили неавторизованные перечисления, лишенные всякой финансовой и экономической логики, и прямо незаконные инвестирования.Обо всем этом сказано в отчете Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA), заявила ранее адвокатская контора MKD Law, которая до недавнего времени защищала интересы Иванишвили. Менеджмент Credit Suisse более ста раз получал предупреждения от системы внутреннего аудита, но вместо пресечения преступления виновных поощряли премиями и бонусами, подчеркнула адвокатская контора.Защита Иванишвили: европейские СМИ блокируют статью с критикой менеджмента Credit Suisse>>В результате в мошенничестве обвинили менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам тюрьмы, но он был освобожден раньше срока. В 2020 году, до начала рассмотрения гражданских споров по существу, Лескодрон покончил жизнь самоубийством.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, бидзина иванишвили, credit suisse, грузинская мечта