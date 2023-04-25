https://sputnik-georgia.ru/20230425/chitateli-sputnik-gruziya-otsenili-11-letnuyu-rabotu-gruzinskoy-mechty-277060712.html

Читатели Sputnik Грузия оценили 11-летную работу "Грузинской мечты"

Читатели Sputnik Грузия оценили 11-летную работу "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия решил выяснить у читателей, как они оценивают работу "Грузинской мечты" за 11 лет со дня основания 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T20:27+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Большинство читателей сайта Sputnik Грузия положительно оценивают 11-летнюю деятельность правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Согласно результатам опроса на сайте, на вопрос "Как вы оцениваете работу "Грузинской мечты" за 11 лет со дня основания?" 61% читателей ответили, что партия придерживается правильной политики, делая упор на национальные интересы. Примерно четверть участников опроса придерживается иного мнения. Так, 24,4% читателей сайта считают, что правящая партия ведет Грузию в неправильном направлении. Спасение Грузии от уничтожения и сохранение мира – премьер о 11-летии "Грузинской мечты">>Еще 8,9% читателей сайта считают, что "Грузинская мечта" исчерпала себя, так как в партии не осталось настоящих лидеров. К деятельности правящей партии безразлично относятся 5,7% участников опроса. Партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" была основана 21 апреля 2012 года. В этот день состоялся учредительный съезд партии. Первого октября 2012 года основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта" в коалиции с другими оппозиционными партиями выиграла парламентские выборы и пришла к власти. Спустя годы коалиция развалилась, и все последующие выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, бидзина иванишвили, грузинская мечта