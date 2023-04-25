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Стало известно, когда граждане Грузии вернутся на родину из Судана

Стало известно, когда граждане Грузии вернутся на родину из Судана

Самолеты грузинских авикомпаний, находящиеся в Судане, предположительно, уничтожены в результате боевых действий 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T15:47+0400

2023-04-25T15:47+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Граждане Грузии, которые не могли покинуть Судан, где с середины апреля идут бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией, пересекли границу с Египтом и, предположительно, вернутся на родину 26 апреля, сообщила телекомпания "Имеди". В Судане находились до 40 граждан Грузии, из них порядка 20 – сотрудники грузинских авиакомпаний, отправившихся туда в командировку. Утром МИД Грузии сообщил, что граждан перевезли в нейтральную зону на границе с Египтом.На данный момент граждане Грузии находятся в одной из гостиниц Египта. Они в безопасности и их жизни ничего не угрожает. К процессу эвакуации активно подключены посольство Грузии в Турции и посольство Грузии в Египте."Чрезвычайно опасно": в Судане боевики захватили лабораторию с образцами заболеваний>>Между тем, представители грузинских авиакомпаний сообщили, что их самолеты, предположительно, уничтожены в результате боевых действий в Судане.По предварительной информации, самолет авиакомпании Myway сгорел, а авиакомпании Geosky – значительно поврежден.Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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