https://sputnik-georgia.ru/20230425/vyyavlenie-raka-na-ranney-stadii--v-gruzii-realizuetsya-novyy-proekt-277066476.html

Выявление рака на ранней стадии – в Грузии реализуется новый проект

Выявление рака на ранней стадии – в Грузии реализуется новый проект

Эксперты МАГАТЭ на месте оценили готовность к приему и размещению аппарата для стереотаксической биопсии 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T23:58+0400

2023-04-25T23:58+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетила Национальный скрининговый центр в рамках проекта "Усиление диагностических сервисов для раннего выявления рака молочной железы", сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. Зарубежные эксперты на месте оценили готовность к приему и размещению аппарата для стереотаксической биопсии молочной железы в Национальном скрининговом центре. Цель их визита – внедрение современной системы передачи и архивизации изображений (PACs) в онкологических скрининговых исследованиях и ознакомление с возможностями центра на месте. Мэрия Тбилиси выделила четыре миллиона лари на лечение рака груди >>Директор центра скрининга Этер Кигурадзе и руководитель медицинской службы Тамар Схиртладзе предоставили информацию, касающуюся специфики работы центра, программ скрининга и планов на будущее. В рамках двухдневного визита эксперты Международного агентства по атомной энергии посетили все четыре филиала Национального скрининг-центра, положительно оценили работу центра и пообещали поддержать его развитие. Грузинский национальный центр скрининга и превенции был открыт в Тбилиси в мае 2008 года. Скрининговые исследования проводятся по различным направлениям медицины, позволяя на ранней стадии выявлять патологии генетически обусловленных заболеваний, наследственные дефекты обмена веществ и другие заболевания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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