https://sputnik-georgia.ru/20230426/aktivy-bankovskogo-sektora-gruzii-snizilis-v-marte-277068238.html

Активы банковского сектора Грузии снизились в марте

Активы банковского сектора Грузии снизились в марте

На конец марта в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T09:01+0400

2023-04-26T09:01+0400

2023-04-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. В марте 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) снизились на 451,4 миллиона лари, или 0,67%, говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец марта 2023 года объем активов банковского сектора составил 67,3 миллиарда лари (26,7 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал – 9,4 миллиарда лари.На конец февраля в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Объем депозитов в банках снизилсяСогласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 апреля 2023 года составил 43,34 миллиарда лари, что на 268,98 миллиона лари, или на 0,62%, меньше, чем на начало марта.Согласно отчету, в марте по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 74,07 миллиона лари, или 0,44%, а вклады до востребования снизились на 343,05 лари, или 1,28%.Дефляция зафиксирована в марте в Грузии – новая статистика >>По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 апреля текущего года составил 46,49%, что на 1,25 процентного пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 марта.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в марте составила 7,83%, в том числе 11,56% – по депозитам в национальной валюте, 1,13% – по депозитам в иностранной валюте.Объем кредитов выросПо данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в марте 2023 года понизился по сравнению с предыдущим месяцем на 412,2 миллиона лари, или на 0,93%, и на 1 апреля текущего года составил 44,87 миллиарда лари.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 275,08 миллиона лари, или 1,12%, а объем кредитов в иностранной валюте снизился на 137,12 миллиона лари, или на 0,69%.Рекорд Грузии – резервы Нацбанка впервые превысили пять миллиардов долларов >>По данным Нацбанка, на конец марта 2023 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 7,39 миллиарда лари, что на 0,42% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 12,46 миллиарда лари, что на 1,07% больше, чем в предыдущем месяце.За март 2023 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,03%, или 246,27 миллиона лари, и на 1 апреля текущего года составил 24,08 миллиарда лари.По состоянию на 1 апреля текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 55,45%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем на 1 марта 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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