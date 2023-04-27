https://sputnik-georgia.ru/20230427/dosrochnykh-vyborov-v-gruzii-ne-budet--otvet-gruzinskoy-mechty-oppozitsii-277128428.html

Досрочных выборов в Грузии не будет – ответ "Грузинской мечты" оппозиции

Досрочных выборов в Грузии не будет – ответ "Грузинской мечты" оппозиции

Партия "Единое Нацдвижение" и ее сателлиты делают все, чтобы заблокировать предоставление Грузии статуса кандидата, заявил вице-спикер 27.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-27T19:56+0400

2023-04-27T19:56+0400

2023-04-27T20:02+0400

грузия

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арчил талаквадзе

грузинская мечта

единое нацдвижение

коба накопия

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ТБИЛИСИ, 27 апр – Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" спутала календарь – в 2024 году в Грузии пройдут очередные, а не досрочные парламентские выборы, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе. Член "Нацдвижения" Коба Накопия ранее заявил, что если Грузия не получит статуса кандидата на вступления в Евросоюз, то процессы в стране ускорятся и парламентские выборы пройдут раньше, чем ожидается. По его словам, оппозиция должна быть готова к внеочередным выборам. По его словам, "Национальное движение" и его сателлиты делают все, чтобы заблокировать предоставление Грузии статуса кандидата. "Для этого они активно работают со всеми как внутри страны, так и за ее пределами, чтобы как-то воспрепятствовать и затянуть процесс предоставления Грузии статуса кандидата", – подчеркнул Талаквадзе. Досрочные выборы как способ преодоления двуполярности в Грузии – "рецепт" от "Гирчи" >>Этому, по словам депутата, есть единственное логическое объяснение – этим они хотят получить определенный заряд напряженности и затем использовать это для собственных политических целей. Европейский совет в июне 2022 года решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и т. д. В тот же день было принято решение о предоставлении Украине и Молдове статуса страны-кандидата. Осенью будет опубликован оценочный отчет Еврокомиссии, на основании которого в конце 2023 года Европейский совет обсудит вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Выборы в ГрузииЧто касается досрочных выборов, что эту тему еще в середине марта поднял экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, но его мало кто поддержал даже в оппозиции. Представители оппозиции назвали это ошибкой, отметив, что внеочередные выборы лишь на руку "Грузинской мечте". Дело в том, что согласно закону, парламентские выборы 2024 года должны пройти по полностью пропорциональной системе, то есть по партийным спискам и с проходным барьером в 5%. Если же будут назначены внеочередные выборы, они пройдут вновь по смешанной системе (120 мест в парламенте будут распределены между партиями, а 30 мест займут кандидаты, победившие на выборах в мажоритарных округах) при естественном барьере. Кому может быть выгодно проведение досрочных парламентских выборов в Грузии? >>"Грузинская мечта" выразила готовность снизить проходной барьер с 5 до 2% на парламентских выборах, начиная с 2024 года, если до этого страна получит статус кандидата на вступление в Евросоюз. На снижении проходного барьера в парламент настаивают в первую очередь мелкие партии. После смены власти в Грузии в 2012 году "Грузинская мечта" и бывшая партия власти "Единое национальное движение" являются главными конкурентами на выборах. Ловушка или тест? Что в грузинской оппозиции думают о досрочных выборах >>В данный момент у партий, по мнению экспертов, сложная ситуация, так как в стране появилась прослойка общества, которая не верит им и на которой не работают проверенные годами методы предвыборной кампании. Кроме того, опросы общественного мнения, проводимые в Грузии, показали, что около половины жителей страны не видят в Грузии на данный момент партию, отвечающую полностью их интересам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, арчил талаквадзе, грузинская мечта, единое нацдвижение, коба накопия