https://sputnik-georgia.ru/20230427/ekspert-rasskazal-o-buduschem-rasklade-sil-v-parlamente-gruzii-277118737.html

В каком случае "Грузинская мечта" потеряет власть? Эксперт об опросе и предстоящих выборах

В каком случае "Грузинская мечта" потеряет власть? Эксперт об опросе и предстоящих выборах

Конституционалист рассказал, чего ждать от выборов в парламент Грузии с проходным барьером в 2 и 5% 27.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-27T14:59+0400

2023-04-27T14:59+0400

2023-04-27T16:10+0400

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вахтанг хмаладзе

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 27 апр – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" может потерять власть в 2024 году, если проходной барьер на парламентских выборах будет опущен до 2% и результаты исследования общественного мнения в Грузии одной из американских организаций окажутся верными, считает конституционалист Вахтанг Хмаладзе.Согласно результатам опроса, если бы парламентские выборы проводились в эту субботу, за "Грузинскую мечту" проголосовали бы 19% респондентов, а за крупнейшую оппозиционную партию – основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" – 14%. Если такой расклад сил оправдается, при проходном барьере в 2% "Грузинской мечте" достанется 56 из 150 мест в парламенте, а "Нацдвижению" – 42. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" и партии Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы", которые, согласно результатам опроса, получили по 3% поддержки населения, то им досталось бы по девять мест в парламенте. Что касается партий с 2-процентной поддержкой, четыре из них получили бы по шесть мест в парламенте, а двум досталось бы по пять мандатов.Лейбористская партия Грузии планирует судиться с американскими организациями>>При данном раскладе для создания парламентского большинства "Грузинской мечте" понадобится еще 20 мандатов, которые, по мнению Хмаладзе, она не сможет собрать из этих, согласно опросу, низкорейтинговых партий. "Если так произойдет, то создать большинство будет возможно только в коалиции с ЕНД. Если они и этого не сумеют, то будут назначены внеочередные выборы", – написал Хмаладзе на своей странице в соцсети.После смены власти в Грузии в 2012 году "Грузинская мечта" и бывшая партия власти "Единое национальное движение" являются главными конкурентами на выборах. "Грузинская мечта" сохранит большинство в парламенте, если проходной барьер останется на уровне 5%, сказал Хмаладзе. Если результаты опроса верны, при 5-процентном барьере "Грузинской мечте" достанется 87 мест в парламенте, а "Нацдвижению" – 63.При этом Хмаладзе отметил, что результаты опросов обычно существенно отличаются от итогов выборов. "Сложно поверить" – в "Грузинской мечте" не доверяют исследованию американской организации>>Согласно Конституции Грузии, парламентские выборы 2024 года должны пройти по полностью пропорциональной системе, то есть по партийным спискам и с проходным барьером в 5%. "Грузинская мечта" выразила готовность снизить проходной барьер с 5 до 2% на парламентских выборах, начиная с 2024 года, если до этого страна получит статус кандидата на вступление в Евросоюз.На снижении проходного барьера в парламент настаивают в первую очередь мелкие партии.Победившая на предстоящих парламентских выборах партия сможет не только сформировать правительство, но и получит преимущество на выборах президента. С 2024 года президента Грузии будет избирать собрание выборщиков, в которое, помимо парламентариев, войдут представители местной власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, вахтанг хмаладзе, парламент грузии