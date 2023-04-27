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Какой ущерб понесли грузинские авиакомпании в Судане?

Какой ущерб понесли грузинские авиакомпании в Судане?

Неизвестно, когда у руководства авиакомпаний появится возможность оценить ущерб, учитывая то, как развиваются события в Судане 27.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-27T16:29+0400

2023-04-27T16:29+0400

2023-04-27T16:29+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Три самолета грузинских авиакомпаний, два из которых повреждены, находятся в Судане, где идут бои, сообщила телекомпания "Рустави 2". С середины апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. В стране находились порядка 40 граждан Грузии, в основном командированные сотрудники авиакомпаний. При поддержке МИД Грузии и компаний-партнеров во вторник они смогли выехать в Египет, откуда часть из них в четверг вернулась на родину.По данным СМИ, у грузинской авиакомпании Myway в аэропорту столицы Судана находятся два самолета, один из которых сожжен. У авиакомпании Geosky – один борт, он поврежден, однако руководству неизвестна степень ущерба.Руководители грузинских авиакомпаний пока не знают, когда у них будет возможность оценить положение дел на месте, учитывая, что пока не известно, когда произойдет деэскалация конфликта в Судане.Опасность позади: граждане Грузии начали возвращаться на родину из Судана>>В четверг на родину вернулись 20 сотрудников грузинской авиакомпании Geosky, но до сих пор в Египте остаются 13 сотрудников авиакомпании "Myway", они вернутся в Грузию 28 апреля.К процессу эвакуации были активно подключены посольство Грузии в Турции и посольство Грузии в Египте.Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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