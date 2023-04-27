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Миссия Международного валютного фонда начала визит в Грузию
Миссия Международного валютного фонда начала визит в Грузию
Миссия обсудила в Минфине ход реформ, предусмотренных программой МВФ 27.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-27T23:29+0400
2023-04-27T23:29+0400
2023-04-27T23:39+0400
грузия
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международный валютный фонд
экономика
министерство финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 27 апр – Sputnik. Реализуемые в Грузии реформы при поддержке Международного валютного фонда (МВФ) министр финансов Лаша Хуцишвили обсудил в ходе встречи с главой миссии МВФ Джеймсом Джоном, сообщает пресс-служба Минфина. Согласно сообщению ведомства, глава и члены миссии МВФ провели первую встречу с министром финансов Грузии в рамках визита. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Грузией и МВФ и ход реформ, предусмотренных программой МВФ. Кроме того, обсуждались экономическая ситуация и прогнозы в стране с начала года. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%. Также, реальный рост ВВП в феврале 2023 года составил 5,8% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Средний показатель реального роста за два месяца составляет 7,1%. Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году на уровне 4%. Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Фонд уже выделил Грузии 70 миллионов долларов. Экономическая политика государства приносит результаты – власти Грузии о прогнозе МВФ >>Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине. Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, международный валютный фонд, экономика, министерство финансов грузии
грузия, новости, международный валютный фонд, экономика, министерство финансов грузии
Миссия Международного валютного фонда начала визит в Грузию
23:29 27.04.2023 (обновлено: 23:39 27.04.2023)
Миссия обсудила в Минфине ход реформ, предусмотренных программой МВФ
ТБИЛИСИ, 27 апр – Sputnik. Реализуемые в Грузии реформы при поддержке Международного валютного фонда (МВФ) министр финансов Лаша Хуцишвили обсудил в ходе встречи с главой миссии МВФ Джеймсом Джоном, сообщает пресс-служба Минфина.
Согласно сообщению ведомства, глава и члены миссии МВФ провели первую встречу с министром финансов Грузии в рамках визита.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Грузией и МВФ и ход реформ, предусмотренных программой МВФ. Кроме того, обсуждались экономическая ситуация и прогнозы в стране с начала года.
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%.
Также, реальный рост ВВП в феврале 2023 года составил 5,8% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Средний показатель реального роста за два месяца составляет 7,1%.
Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году на уровне 4%.
Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Фонд уже выделил Грузии 70 миллионов долларов.
Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине.
Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.