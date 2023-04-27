https://sputnik-georgia.ru/20230427/naskolko-gotova-gruziya-k-provedeniyu-chempionata-evropy-po-futbolu-u-21-277130885.html
Насколько готова Грузия к проведению чемпионата Европы по футболу U-21
Насколько готова Грузия к проведению чемпионата Европы по футболу U-21
Чемпионат Европы U-21 пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля, игры примут три города Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми 27.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-27T22:27+0400
2023-04-27T22:27+0400
2023-04-27T22:29+0400
спорт
грузия
новости
фонд муниципального развития
футбол
чемпионат европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23372/18/233721891_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_6014be303f46ee2fa2aacfb445124130.jpg
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Строительство и ремонт спортивной инфраструктуры к проведению чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года выполнены на 85-90%, рассказал замдиректора Фонда муниципального развития Георгий Цибадзе на заседании парламентского Комитета спорта и по делам молодежи. Чемпионат Европы U-21 пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры чемпионата примут три города Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет в Батуми, а матч открытия примет Румыния. Турнир подобного масштаба в Грузии еще не проводился. По его словам, бюджет фонда муниципального развития в 2023 году составил 838,6 млн лари, которые поделены на осуществление 23 различных программ.На сегодняшний день подписано 32 соглашения только по спортивной инфраструктуре, из них семь соглашений касаются строительства спортивных комплексов, а остальные 25 соглашений подписаны для проведения в Грузии на должном уровне чемпионата Европы среди юношей до 21 года. Euro 2023 в Грузии: в трех городах заработают часы обратного отсчета >>По его словам, продолжаются тендерные процедуры на строительство спорткомплекса в Зугдиди. Всего к чемпионату Европы по футболу U-21 в столице и регионах строится 12 спортивных объектов в дополнение к уже существующим. Согласно постановлению правительства, новые объекты появятся в Тбилиси, Сагурамо, Кутаиси, Цхалтубо, Кобулети и Батуми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23372/18/233721891_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_ba59b3b8b466944582433c5e43eb6ea5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, фонд муниципального развития, футбол, чемпионат европы
спорт, грузия, новости, фонд муниципального развития, футбол, чемпионат европы
Насколько готова Грузия к проведению чемпионата Европы по футболу U-21
22:27 27.04.2023 (обновлено: 22:29 27.04.2023)
Чемпионат Европы U-21 пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля, игры примут три города Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Строительство и ремонт спортивной инфраструктуры к проведению чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года выполнены на 85-90%, рассказал замдиректора Фонда муниципального развития Георгий Цибадзе на заседании парламентского Комитета спорта и по делам молодежи.
Чемпионат Европы U-21 пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры чемпионата примут три города Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет в Батуми, а матч открытия примет Румыния. Турнир подобного масштаба в Грузии еще не проводился.
"Сейчас на всех десяти стадионах в активной фазе идут строительно-восстановительные работы, выполнено 85-90% работ. До 15 мая будут проверены и протестированы инфраструктура и соответствующие системы", – сказал Цибадзе.
По его словам, бюджет фонда муниципального развития в 2023 году составил 838,6 млн лари, которые поделены на осуществление 23 различных программ.
На сегодняшний день подписано 32 соглашения только по спортивной инфраструктуре, из них семь соглашений касаются строительства спортивных комплексов, а остальные 25 соглашений подписаны для проведения в Грузии на должном уровне чемпионата Европы среди юношей до 21 года.
По его словам, продолжаются тендерные процедуры на строительство спорткомплекса в Зугдиди.
Всего к чемпионату Европы по футболу U-21 в столице и регионах строится 12 спортивных объектов в дополнение к уже существующим. Согласно постановлению правительства, новые объекты появятся в Тбилиси, Сагурамо, Кутаиси, Цхалтубо, Кобулети и Батуми.