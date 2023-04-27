https://sputnik-georgia.ru/20230427/naskolko-gotova-gruziya-k-provedeniyu-chempionata-evropy-po-futbolu-u-21-277130885.html

Насколько готова Грузия к проведению чемпионата Европы по футболу U-21

Насколько готова Грузия к проведению чемпионата Европы по футболу U-21

Чемпионат Европы U-21 пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля, игры примут три города Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми 27.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Строительство и ремонт спортивной инфраструктуры к проведению чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года выполнены на 85-90%, рассказал замдиректора Фонда муниципального развития Георгий Цибадзе на заседании парламентского Комитета спорта и по делам молодежи. Чемпионат Европы U-21 пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры чемпионата примут три города Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет в Батуми, а матч открытия примет Румыния. Турнир подобного масштаба в Грузии еще не проводился. По его словам, бюджет фонда муниципального развития в 2023 году составил 838,6 млн лари, которые поделены на осуществление 23 различных программ.На сегодняшний день подписано 32 соглашения только по спортивной инфраструктуре, из них семь соглашений касаются строительства спортивных комплексов, а остальные 25 соглашений подписаны для проведения в Грузии на должном уровне чемпионата Европы среди юношей до 21 года. Euro 2023 в Грузии: в трех городах заработают часы обратного отсчета >>По его словам, продолжаются тендерные процедуры на строительство спорткомплекса в Зугдиди. Всего к чемпионату Европы по футболу U-21 в столице и регионах строится 12 спортивных объектов в дополнение к уже существующим. Согласно постановлению правительства, новые объекты появятся в Тбилиси, Сагурамо, Кутаиси, Цхалтубо, Кобулети и Батуми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, фонд муниципального развития, футбол, чемпионат европы