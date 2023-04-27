https://sputnik-georgia.ru/20230427/tseremoniya-nagrazhdeniya-turisticheskogo-oskara-proydet-v-batumi-277130750.html

Церемония награждения "Туристического Оскара" пройдет в Батуми

Церемония награждения "Туристического Оскара" пройдет в Батуми

В прошлом году Батуми получил престижную награду World Travel Awards как самое быстрорастущее туристическое направление в Европе, а затем и в мире 27.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Церемония награждения World Travel Awards, известной как туристический Оскар, пройдет 30 сентября в Батуми, говорится в сообщении департамента туризма и курортов Аджарии. Батуми примет ведущих специалистов из разных стран мира – представителей гостиничного и ресторанного бизнеса, туристических агентств, государственных организаций и более 300 представителей средств массовой информации. Позиционирование Батуми как города-хозяина World Travel Awards в течение 2023 года осуществляется во всех маркетинговых кампаниях, проводимых организацией. На всех церемониях награждения World Travel Awards, которые будут проходить на других континентах, помимо Европы, Батуми будет упоминаться как европейский партнер. Батуми завоевал титул самого быстрорастущего турнаправления мира >>Отмечается, что в прошлом году Батуми получил престижную награду World Travel Awards как самое быстрорастущее туристическое направление в Европе, а затем и в мире. Премия World Travel Awards проводится с 1993 года. Сотни номинаций и тысячи номинантов распределяются по разным категориям, континентам и странам. Сюда входят ведущие отели, туристические агентства, туристические достопримечательности, направления, туроператоры, а также судоходные, автомобильные и авиатранспортные компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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