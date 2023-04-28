https://sputnik-georgia.ru/20230428/kategoricheski-nepriemlemo---v-gruzinskoy-mechte-otvetili-na-kritiku-senatora-277163684.html

"Категорически неприемлемо" – в "Грузинской мечте" ответили на критику сенатора

"Категорически неприемлемо" – в "Грузинской мечте" ответили на критику сенатора

Сенатор может быть неправильно или не полностью информирована о ситуации в стране, заявил депутат 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T19:59+0400

2023-04-28T19:59+0400

2023-04-28T20:28+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Заявление американского сенатора Джин Шахина категорически неприемлемо, и Грузия сейчас более демократична, чем когда-либо, отметил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Сенатор-демократ Джин Шахин, которая в последние месяцы несколько раз посещала Грузию и встречалась с представителями НПО, оппозиции и правительства, заявила, что в Грузии идет внутренняя борьба между демократией и авторитаризмом. По ее словам, население Грузии хочет смотреть в сторону Запада, Европы, они хотят демократии. При этом Шахин отметила, что правительство Грузии "все больше движется к автократии". По его словам, это объясняется тем, что сенатор, может быть, неправильно или не полностью информирована. "Безусловно, у меня нет оснований предполагать, что она намеренно распространяет неправильную информацию. Поэтому другого объяснения у меня не будет. Если она захочет и заинтересуется, действительно в наших интересах больше рассказать о нас, как обстоят дела в Грузии", – отметил Сарджвеладзе. Осталось три: "Мечта" завершает выполнение рекомендаций для статуса кандидата в ЕС >>Американский сенатор сделала заявление в преддверии оглашения Евросоюзом решения о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступления в ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Посла США в Грузии обвинили в оскорблении государства >>"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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