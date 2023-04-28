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"Категорически неприемлемо" – в "Грузинской мечте" ответили на критику сенатора
"Категорически неприемлемо" – в "Грузинской мечте" ответили на критику сенатора
Сенатор может быть неправильно или не полностью информирована о ситуации в стране, заявил депутат 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T19:59+0400
2023-04-28T19:59+0400
2023-04-28T20:28+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Заявление американского сенатора Джин Шахина категорически неприемлемо, и Грузия сейчас более демократична, чем когда-либо, отметил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Сенатор-демократ Джин Шахин, которая в последние месяцы несколько раз посещала Грузию и встречалась с представителями НПО, оппозиции и правительства, заявила, что в Грузии идет внутренняя борьба между демократией и авторитаризмом. По ее словам, население Грузии хочет смотреть в сторону Запада, Европы, они хотят демократии. При этом Шахин отметила, что правительство Грузии "все больше движется к автократии". По его словам, это объясняется тем, что сенатор, может быть, неправильно или не полностью информирована. "Безусловно, у меня нет оснований предполагать, что она намеренно распространяет неправильную информацию. Поэтому другого объяснения у меня не будет. Если она захочет и заинтересуется, действительно в наших интересах больше рассказать о нас, как обстоят дела в Грузии", – отметил Сарджвеладзе. Осталось три: "Мечта" завершает выполнение рекомендаций для статуса кандидата в ЕС >>Американский сенатор сделала заявление в преддверии оглашения Евросоюзом решения о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступления в ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Посла США в Грузии обвинили в оскорблении государства >>"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, сша, грузинская мечта, еврокомиссия
"Категорически неприемлемо" – в "Грузинской мечте" ответили на критику сенатора
19:59 28.04.2023 (обновлено: 20:28 28.04.2023)
Сенатор может быть неправильно или не полностью информирована о ситуации в стране, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Заявление американского сенатора Джин Шахина категорически неприемлемо, и Грузия сейчас более демократична, чем когда-либо, отметил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Сенатор-демократ Джин Шахин, которая в последние месяцы несколько раз посещала Грузию и встречалась с представителями НПО, оппозиции и правительства, заявила
, что в Грузии идет внутренняя борьба между демократией и авторитаризмом. По ее словам, население Грузии хочет смотреть в сторону Запада, Европы, они хотят демократии. При этом Шахин отметила, что правительство Грузии "все больше движется к автократии".
"Необходимо пояснить сделанные оценки, с которыми я категорически не могу согласиться. Сегодня Грузия более демократична, чем когда-либо, могу сказать это с точностью. Качество свободы гораздо выше, чем это когда-либо могло быть. Исходя из этого, оценка категорически неприемлема", – заявил Сарджвеладзе.
По его словам, это объясняется тем, что сенатор, может быть, неправильно или не полностью информирована.
"Безусловно, у меня нет оснований предполагать, что она намеренно распространяет неправильную информацию. Поэтому другого объяснения у меня не будет. Если она захочет и заинтересуется, действительно в наших интересах больше рассказать о нас, как обстоят дела в Грузии", – отметил Сарджвеладзе.
Американский сенатор сделала заявление в преддверии оглашения Евросоюзом решения о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступления в ЕС.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.