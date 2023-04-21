https://sputnik-georgia.ru/20230421/posla-ssha-v-gruzii-obvinili-v-narushenii-prezumptsii-nevinovnosti-i-oskorblenii-gosudarstva-276946033.html

Посла США в Грузии обвинили в нарушении презумпции невиновности и оскорблении государства

Посла США в Грузии обвинили в нарушении презумпции невиновности и оскорблении государства

Решение Госдепа США ввести санкции против грузинских судьей было принято в основном на основании информации из открытых источников, ранее заявила посол в... 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T15:11+0400

2023-04-21T15:11+0400

2023-04-21T15:30+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Бездоказательное навешивание ярлыка коррумпированных на грузинских судей является грубым оскорблением государства со стороны посла США в Грузии Келли Дегнан и нарушением презумпции невиновности, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа". Ранее посол США заявила, что до введения визовых ограничений в отношении трех действующих судей и одного бывшего судьи за "вовлеченность в значительную коррупцию" они провели очень тщательный анализ и собрали информацию, большая часть которой была общедоступной. Госсекретарь Блинкен одобрил запрет на выдачу виз, потому что они полностью уверены в основаниях для введения визового запрета, заявила посол.Как отмечено в заявлении "Силы народа", посол США еще раз показала, что она не признает Грузию как суверенное государство. Оппозиция хочет создать доказательства для США – Папуашвили о санкциях против судей>>По мнению авторов заявления, когда без всяких доказательств, с нарушением презумпции невиновности обвиняешь грузинских судей в коррупции на основании сплетен СМИ, принадлежащих крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", это "ничто иное, как проявление вражеского отношения к государственному суверенитету Грузии". В соответствии с общими принципами права, судья пользуется особой неприкосновенностью и может быть наказан только на основании сложной судебной процедуры и неопровержимых доказательств, подчеркнули авторы заявления. Как отмечено в заявлении, это отношение еще более разоблачилось, когда посол попыталась защитить экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили и заявила, что, пока не будет завершено расследование, она не может ничего сказать о грабеже европейских пенсионеров с его стороны. Инициатором санкций против судей в Грузии оказалась посол США – депутат о заявлении Дегнан>>О том, что Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, доход которых превысил 1 миллиард долларов, говорится в журналистском расследовании британской вещательной корпорации ВВС. Согласно этой схеме, европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. В "Грузинской мечте" утверждают, что заочно осужденный за растрату денег Минобороны Грузии Кезерашвили сегодня финансирует оппозиционные партии, в том числе бывшую правящую партию "Единое национальное движение". Кроме того, он финансирует оппозиционные СМИ, включая основанный им телеканал "Формула". Судьи под санкциями: послу США напомнили, что Грузия не банановая республика>>Как отмечают авторы заявления, если руководствоваться формулой британского писателя и публициста Джорджа Оруэлла, получается, что для американского посольства "несправедливость есть справедливость". Однако, как отметили авторы заявления, очевидно, что у грузинского государства пока нет для этого ресурсов. При этом они считают, что подобное отношение посла является скорее следствием проблемы – все еще слабого суверенитета, а не ее причиной. Авторы заявления уверены, что цель грубых действий посла – не допустить полного возвращения суверенитета Грузии, чтобы дать возможность агентуре еще раз прийти к власти. "Сила народа": посольством США в Грузии руководят коррупционные интересы>>Накануне правящая "Грузинская мечта" в третий раз помешала оппозиции создать парламентскую комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной системе. "Грузинскую мечту" обвинили в бойкоте парламента и нарушении Конституции. В ответ депутаты от правящей партии заявили, что их позиция принципиальна и тем самым они проявляют солидарность с грузинскими судьями, то есть это акт поддержки независимости суда.Посол США Келли Дегнан заявила, что защита властями Грузии судей, против которых США ввели санкции, не означает солидарности с судебной системой. С инициативой о создании следственной комиссии в парламенте выступили оппозиционные депутаты после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию". Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Грузинские судьи под санкциями обжалуют решение в суде США >>Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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