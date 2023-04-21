https://sputnik-georgia.ru/20230421/posla-ssha-v-gruzii-obvinili-v-narushenii-prezumptsii-nevinovnosti-i-oskorblenii-gosudarstva-276946033.html
Посла США в Грузии обвинили в нарушении презумпции невиновности и оскорблении государства
Посла США в Грузии обвинили в нарушении презумпции невиновности и оскорблении государства
Решение Госдепа США ввести санкции против грузинских судьей было принято в основном на основании информации из открытых источников, ранее заявила посол в... 21.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-21T15:11+0400
2023-04-21T15:11+0400
2023-04-21T15:30+0400
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госдепартамент сша
санкции сша против судей грузии
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Бездоказательное навешивание ярлыка коррумпированных на грузинских судей является грубым оскорблением государства со стороны посла США в Грузии Келли Дегнан и нарушением презумпции невиновности, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа". Ранее посол США заявила, что до введения визовых ограничений в отношении трех действующих судей и одного бывшего судьи за "вовлеченность в значительную коррупцию" они провели очень тщательный анализ и собрали информацию, большая часть которой была общедоступной. Госсекретарь Блинкен одобрил запрет на выдачу виз, потому что они полностью уверены в основаниях для введения визового запрета, заявила посол.Как отмечено в заявлении "Силы народа", посол США еще раз показала, что она не признает Грузию как суверенное государство. Оппозиция хочет создать доказательства для США – Папуашвили о санкциях против судей>>По мнению авторов заявления, когда без всяких доказательств, с нарушением презумпции невиновности обвиняешь грузинских судей в коррупции на основании сплетен СМИ, принадлежащих крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", это "ничто иное, как проявление вражеского отношения к государственному суверенитету Грузии". В соответствии с общими принципами права, судья пользуется особой неприкосновенностью и может быть наказан только на основании сложной судебной процедуры и неопровержимых доказательств, подчеркнули авторы заявления. Как отмечено в заявлении, это отношение еще более разоблачилось, когда посол попыталась защитить экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили и заявила, что, пока не будет завершено расследование, она не может ничего сказать о грабеже европейских пенсионеров с его стороны. Инициатором санкций против судей в Грузии оказалась посол США – депутат о заявлении Дегнан>>О том, что Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, доход которых превысил 1 миллиард долларов, говорится в журналистском расследовании британской вещательной корпорации ВВС. Согласно этой схеме, европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. В "Грузинской мечте" утверждают, что заочно осужденный за растрату денег Минобороны Грузии Кезерашвили сегодня финансирует оппозиционные партии, в том числе бывшую правящую партию "Единое национальное движение". Кроме того, он финансирует оппозиционные СМИ, включая основанный им телеканал "Формула". Судьи под санкциями: послу США напомнили, что Грузия не банановая республика>>Как отмечают авторы заявления, если руководствоваться формулой британского писателя и публициста Джорджа Оруэлла, получается, что для американского посольства "несправедливость есть справедливость". Однако, как отметили авторы заявления, очевидно, что у грузинского государства пока нет для этого ресурсов. При этом они считают, что подобное отношение посла является скорее следствием проблемы – все еще слабого суверенитета, а не ее причиной. Авторы заявления уверены, что цель грубых действий посла – не допустить полного возвращения суверенитета Грузии, чтобы дать возможность агентуре еще раз прийти к власти. "Сила народа": посольством США в Грузии руководят коррупционные интересы>>Накануне правящая "Грузинская мечта" в третий раз помешала оппозиции создать парламентскую комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной системе. "Грузинскую мечту" обвинили в бойкоте парламента и нарушении Конституции. В ответ депутаты от правящей партии заявили, что их позиция принципиальна и тем самым они проявляют солидарность с грузинскими судьями, то есть это акт поддержки независимости суда.Посол США Келли Дегнан заявила, что защита властями Грузии судей, против которых США ввели санкции, не означает солидарности с судебной системой. С инициативой о создании следственной комиссии в парламенте выступили оппозиционные депутаты после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию". Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Грузинские судьи под санкциями обжалуют решение в суде США >>Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, келли дегнан, сша, грузинская мечта, общественное движение "сила народа", госдепартамент сша, санкции сша против судей грузии
грузия, политика, новости, келли дегнан, сша, грузинская мечта, общественное движение "сила народа", госдепартамент сша, санкции сша против судей грузии
Посла США в Грузии обвинили в нарушении презумпции невиновности и оскорблении государства
15:11 21.04.2023 (обновлено: 15:30 21.04.2023)
Решение Госдепа США ввести санкции против грузинских судьей было принято в основном на основании информации из открытых источников, ранее заявила посол в Грузии
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Бездоказательное навешивание ярлыка коррумпированных на грузинских судей является грубым оскорблением государства со стороны посла США в Грузии Келли Дегнан и нарушением презумпции невиновности, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа".
Ранее посол США заявила, что до введения визовых ограничений в отношении трех действующих судей и одного бывшего судьи за "вовлеченность в значительную коррупцию" они провели очень тщательный анализ и собрали информацию, большая часть которой была общедоступной. Госсекретарь Блинкен одобрил запрет на выдачу виз, потому что они полностью уверены в основаниях для введения визового запрета, заявила посол.
Как отмечено в заявлении "Силы народа", посол США еще раз показала, что она не признает Грузию как суверенное государство.
По мнению авторов заявления, когда без всяких доказательств, с нарушением презумпции невиновности обвиняешь грузинских судей в коррупции на основании сплетен СМИ, принадлежащих крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", это "ничто иное, как проявление вражеского отношения к государственному суверенитету Грузии".
В соответствии с общими принципами права, судья пользуется особой неприкосновенностью и может быть наказан только на основании сложной судебной процедуры и неопровержимых доказательств, подчеркнули авторы заявления.
"Соответственно, принцип презумпции невиновности распространяется на судей c особой силой. Однако американский посол игнорирует это и бездоказательно называет судей коррумпированными, что является грубейшим оскорблением для нашего государства", – говорится в заявлении.
Как отмечено в заявлении, это отношение еще более разоблачилось, когда посол попыталась защитить экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили и заявила, что, пока не будет завершено расследование, она не может ничего сказать о грабеже европейских пенсионеров с его стороны.
О том, что Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, доход которых превысил 1 миллиард долларов, говорится в журналистском расследовании британской вещательной корпорации ВВС. Согласно этой схеме, европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги.
"Получается, что для американского посла презумпция невиновности не распространяется на невиновных судей, а официально признанный виновным Кезерашвили, который скрывается за границей благодаря американскому покровительству, пользуется абсолютной привилегией презумпции невиновности", – отмечено в заявление.
В "Грузинской мечте" утверждают, что заочно осужденный за растрату денег Минобороны Грузии Кезерашвили сегодня финансирует оппозиционные партии, в том числе бывшую правящую партию "Единое национальное движение". Кроме того, он финансирует оппозиционные СМИ, включая основанный им телеканал "Формула".
Как отмечают авторы заявления, если руководствоваться формулой британского писателя и публициста Джорджа Оруэлла, получается, что для американского посольства "несправедливость есть справедливость".
"Надо посмотреть правде в глаза и признать, что посол США не осмелилась бы на это по отношению к полностью состоявшемуся государству, а если бы осмелилась, то полностью состоявшееся государство объявило бы такого посла персоной нон-грата", – отмечено в заявление.
Однако, как отметили авторы заявления, очевидно, что у грузинского государства пока нет для этого ресурсов. При этом они считают, что подобное отношение посла является скорее следствием проблемы – все еще слабого суверенитета, а не ее причиной.
Авторы заявления уверены, что цель грубых действий посла – не допустить полного возвращения суверенитета Грузии, чтобы дать возможность агентуре еще раз прийти к власти.
Накануне правящая "Грузинская мечта" в третий раз помешала оппозиции создать парламентскую комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной системе. "Грузинскую мечту" обвинили в бойкоте парламента и нарушении Конституции. В ответ депутаты от правящей партии заявили, что их позиция принципиальна и тем самым они проявляют солидарность с грузинскими судьями, то есть это акт поддержки независимости суда.
Посол США Келли Дегнан заявила, что защита властями Грузии судей, против которых США ввели санкции, не означает солидарности с судебной системой.
С инициативой о создании следственной комиссии в парламенте выступили оппозиционные депутаты после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию".
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он.
При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.