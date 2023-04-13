https://sputnik-georgia.ru/20230413/kampaniya-na-million-provalilas-saakashvili-ne-otravlen---glava-minyusta-gruzii-276697254.html

Кампания на миллион провалилась: Саакашвили не отравлен – глава Минюста Грузии

Кампания на миллион провалилась: Саакашвили не отравлен – глава Минюста Грузии

Адвокаты осужденного экс-президента Грузии утверждали, что он был отравлен тяжелыми металлами 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T11:54+0400

2023-04-13T11:54+0400

2023-04-13T12:13+0400

грузия

новости

рати брегадзе

тбилисский городской суд

специальная пенитенциарная служба

тбилисский апелляционный суд

михаил саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/10/262104187_0:0:1416:797_1920x0_80_0_0_df03fa789ed871fa3e156e5d9ffbffac.jpg

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Кампания об отравлении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, направленная на дискредитацию государства, завершилась провалом, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе. В среду клинический директор клиники "Вивамеди", где проходит лечение Саакашвили, Зураб Чхаидзе заявил, что немецкая лаборатория "Лимбах" подтвердила, что экс-президент не был отравлен тяжелыми металлами. Об отравлении тяжелыми металлами не раз заявлял сам Саакашвили, а также американские эксперты, пытавшиеся убедить суд освободить его из тюрьмы по состоянию здоровья. "Выяснилось, что все те металлы, которыми апеллировала сторона осужденного, в крови абсолютно в норме, а значит, исключены разговоры о каком-либо отравлении… Соответственно, вся эта история указывает на то обстоятельство, что кампания за миллион долларов против государства завершилась крахом", – заявил Брегадзе в эфире телеканала "Рустави 2". Права Саакашвили защищены, в ухудшении здоровья виноват он сам - глава Минюста Грузии>>Тбилисский городской суд 6 февраля 2023 года отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд. Адвокаты уже обратились в ЕСПЧ. "Со дня поступления Саакашвили в пенитенциарное учреждение население наблюдает за кампанией против государства, цель которой – дискредитация Грузии и представление ситуации таким образом, что якобы Саакашвили был отравлен или кто-то его мучает или нарушает какие-то его права, что является полной ложью и не соответствует правде", – заявил министр. Брегадзе также напомнил, что Саакашвили изначально предложили провести токсикологическую экспертизу, однако он от этого отказался, а затем отказался и передать следствию образцы. "Соответственно, появилось много вопросов: если человек отравлен и его здоровье может быть в опасности, то почему он не заинтересован в установлении правды и в соответствующем лечении. И здесь, я думаю, что картина для населения достаточно ясна", – подчеркнул Брегадзе. Состояние Саакашвили ухудшается – врачи клиники "Вивамеди">>Семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование интересов сына более 917,1 тысячи долларов. Информация была обнародована на сайте министерства юстиции США. Мать Саакашвили Гиули Аласания подписала контракт с Akerman LLP, чтобы она помогла в деле об освобождении из-под стражи ее сына.Делом Саакашвили с июля 2022 года занимался представитель компании Массимо Д'Анджело.Большую часть суммы, которую семья Саакашвили перечислила Akerman LLP, а именно 300 тысяч долларов, компания заплатила зарубежным экспертам, которые обследовали Саакашвили и подготовили заключения о состоянии его здоровья.Состояние Саакашвили С мая 2022 года осужденный экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди", где его лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием. По данным консилиума Народного защитника, состояние экс-президента продолжает ухудшаться. В клинике объясняют ухудшение состояния пациента тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит с снижению веса. Министр: Саакашвили занимается членовредительством ради освобождения>>На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Комплексное медицинское заключение было составлено на основе диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, рати брегадзе, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, тбилисский апелляционный суд, михаил саакашвили