https://sputnik-georgia.ru/20230428/mezhdugorodnie-passazhirskie-perevozki-v-gruzii-stanut-komfortnee-i-bezopasnee-277135406.html

Междугородние пассажирские перевозки в Грузии станут комфортнее и безопаснее

Междугородние пассажирские перевозки в Грузии станут комфортнее и безопаснее

Операторы пассажирских перевозок и автовокзалы должны будут привести свои автопарки и инфраструктуру в соответствие до 1 мая 2025 года 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T09:01+0400

2023-04-28T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. В Грузии планируют реформировать междугородние пассажирские перевозки - соответствующий законопроект подготовило министерство экономики и устойчивого развития страны. Реформа предполагает лицензирование как автовокзалов, так и операторов пассажирских перевозок и приведение их в правовые рамки. Законодательный пакет планируется инициировать в парламенте на весенней сессии текущего года. Исходя из этого, к операторам пассажирских перевозок будут предъявлены определенные первичные требования, что подразумевает улучшение их учета. То есть им будет выдано разрешение переходного этапа. Определенное требование будет предъявляться к автовокзалам, что означает приведение в соответствие их инфраструктуры. При этом, как отметил Кежерашвили, операторы пассажирских перевозок и автовокзалы должны будут привести свои автопарки и инфраструктуру в соответствие до 1 мая 2025 года. По его словам, нынешнее состояние автовокзалов не соответствует современным требованиям. Существуют проблемы как с санитарией, так и безопасностью и экологическим состоянием. Автовокзалы в Грузии будут преображены >>Что касается операторов пассажирских перевозок, то на первом этапе они должны будут предоставить информацию о своей деятельности, имеющемся автопарке, в том числе обеспечить выполнение требований безопасности дорожного движения. Это означает, что все транспортные средства, используемые для пассажирских перевозок, должны пройти техосмотр. По его словам, на втором этапе, с 2025 года, будут установлены другие требования в части повышения качества услуг и безопасности дорожного движения. Операторы должны будут предоставить информацию о расписании и выполнить рейсы в соответствии с этим расписанием. Автовокзалы будут обязаны пользоваться услугами только тех пассажирских операторов, которые имеют соответствующее разрешение от государства. В случае каждого рейса Агентству наземного транспорта Министерства экономики Грузии будет предоставлена ​​информация о расписании, на основании которого должна предоставляться услуга пассажирских перевозок. Как заявил Кежерашвили, автовокзалы будут разделены на три класса, и к каждому из них будут предъявляться соответствующие требования. В Грузии готовят реформу междугороднего транспорта >>Так, с автовокзала первого класса будут осуществляться как международные, так и внутренние пассажирские рейсы, а с автовокзалов второго и третьего класса будут осуществляться внутренние пассажирские перевозки. Автовокзалы первого класса будут организованы в крупных городах и будут иметь такие инфраструктурные компоненты, как информационный центр, перрон, места для выдачи билетов и парковочные места для автомобилей. "Перед рейсом водители должны пройти медосмотр и проверку на алкоголь. Наряду с документом технического осмотра транспортное средство будет проходить дополнительный осмотр перед началом каждой поездки. Администрация автовокзала обязана проверить исправность транспортного средства", - сказал Кежерашвили.О чем пишут грузинские газеты: междугородний транспорт в Грузии работает нелегально? >>Что касается автовокзалов второго и третьего классов, то требования к ним будут намного проще. На сегодняшний день перевозками между городами и селами заняты частные компании, которые работают по своему собственному графику и сами выбирают место остановок. Развитие междугороднего транспорта является частью развития туристического потенциала страны. Для Грузии туризм является одним из главных источников дохода, и правительство направляет все усилия для привлечения новых туристов из разных стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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