https://sputnik-georgia.ru/20230428/mezhdugorodnie-passazhirskie-perevozki-v-gruzii-stanut-komfortnee-i-bezopasnee-277135406.html
Междугородние пассажирские перевозки в Грузии станут комфортнее и безопаснее
Междугородние пассажирские перевозки в Грузии станут комфортнее и безопаснее
Операторы пассажирских перевозок и автовокзалы должны будут привести свои автопарки и инфраструктуру в соответствие до 1 мая 2025 года 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T09:01+0400
2023-04-28T09:01+0400
2023-04-28T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. В Грузии планируют реформировать междугородние пассажирские перевозки - соответствующий законопроект подготовило министерство экономики и устойчивого развития страны. Реформа предполагает лицензирование как автовокзалов, так и операторов пассажирских перевозок и приведение их в правовые рамки. Законодательный пакет планируется инициировать в парламенте на весенней сессии текущего года. Исходя из этого, к операторам пассажирских перевозок будут предъявлены определенные первичные требования, что подразумевает улучшение их учета. То есть им будет выдано разрешение переходного этапа. Определенное требование будет предъявляться к автовокзалам, что означает приведение в соответствие их инфраструктуры. При этом, как отметил Кежерашвили, операторы пассажирских перевозок и автовокзалы должны будут привести свои автопарки и инфраструктуру в соответствие до 1 мая 2025 года. По его словам, нынешнее состояние автовокзалов не соответствует современным требованиям. Существуют проблемы как с санитарией, так и безопасностью и экологическим состоянием. Автовокзалы в Грузии будут преображены >>Что касается операторов пассажирских перевозок, то на первом этапе они должны будут предоставить информацию о своей деятельности, имеющемся автопарке, в том числе обеспечить выполнение требований безопасности дорожного движения. Это означает, что все транспортные средства, используемые для пассажирских перевозок, должны пройти техосмотр. По его словам, на втором этапе, с 2025 года, будут установлены другие требования в части повышения качества услуг и безопасности дорожного движения. Операторы должны будут предоставить информацию о расписании и выполнить рейсы в соответствии с этим расписанием. Автовокзалы будут обязаны пользоваться услугами только тех пассажирских операторов, которые имеют соответствующее разрешение от государства. В случае каждого рейса Агентству наземного транспорта Министерства экономики Грузии будет предоставлена информация о расписании, на основании которого должна предоставляться услуга пассажирских перевозок. Как заявил Кежерашвили, автовокзалы будут разделены на три класса, и к каждому из них будут предъявляться соответствующие требования. В Грузии готовят реформу междугороднего транспорта >>Так, с автовокзала первого класса будут осуществляться как международные, так и внутренние пассажирские рейсы, а с автовокзалов второго и третьего класса будут осуществляться внутренние пассажирские перевозки. Автовокзалы первого класса будут организованы в крупных городах и будут иметь такие инфраструктурные компоненты, как информационный центр, перрон, места для выдачи билетов и парковочные места для автомобилей. "Перед рейсом водители должны пройти медосмотр и проверку на алкоголь. Наряду с документом технического осмотра транспортное средство будет проходить дополнительный осмотр перед началом каждой поездки. Администрация автовокзала обязана проверить исправность транспортного средства", - сказал Кежерашвили.О чем пишут грузинские газеты: междугородний транспорт в Грузии работает нелегально? >>Что касается автовокзалов второго и третьего классов, то требования к ним будут намного проще. На сегодняшний день перевозками между городами и селами заняты частные компании, которые работают по своему собственному графику и сами выбирают место остановок. Развитие междугороднего транспорта является частью развития туристического потенциала страны. Для Грузии туризм является одним из главных источников дохода, и правительство направляет все усилия для привлечения новых туристов из разных стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, транспорт в грузии
грузия, новости, общество, экономика, транспорт в грузии
Междугородние пассажирские перевозки в Грузии станут комфортнее и безопаснее
Операторы пассажирских перевозок и автовокзалы должны будут привести свои автопарки и инфраструктуру в соответствие до 1 мая 2025 года
ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. В Грузии планируют реформировать междугородние пассажирские перевозки - соответствующий законопроект подготовило министерство экономики и устойчивого развития страны.
Реформа предполагает лицензирование как автовокзалов, так и операторов пассажирских перевозок и приведение их в правовые рамки. Законодательный пакет планируется инициировать в парламенте на весенней сессии текущего года.
"Ожидается, что указанные обсуждения будут завершены к осенней сессии, и, соответственно, с первого марта следующего года начнется переходный этап указанной реформы, что означает реализацию первого этапа реформы пассажирских перевозок", - заявил заместитель начальника отдела политики развития транспорта и логистики министерства экономики и устойчивого развития Ираклий Кежерашвили.
Исходя из этого, к операторам пассажирских перевозок будут предъявлены определенные первичные требования, что подразумевает улучшение их учета. То есть им будет выдано разрешение переходного этапа.
Определенное требование будет предъявляться к автовокзалам, что означает приведение в соответствие их инфраструктуры. При этом, как отметил Кежерашвили, операторы пассажирских перевозок и автовокзалы должны будут привести свои автопарки и инфраструктуру в соответствие до 1 мая 2025 года.
По его словам, нынешнее состояние автовокзалов не соответствует современным требованиям. Существуют проблемы как с санитарией, так и безопасностью и экологическим состоянием.
Что касается операторов пассажирских перевозок, то на первом этапе они должны будут предоставить информацию о своей деятельности, имеющемся автопарке, в том числе обеспечить выполнение требований безопасности дорожного движения.
Это означает, что все транспортные средства, используемые для пассажирских перевозок, должны пройти техосмотр.
"Разрешение будет выдаваться на основании этих общих требований, которые гарантируют, что услуги по перевозке пассажиров предоставляются только зарегистрированными операторами. Это значительно улучшит текущую ситуацию", - пояснил Кежерашвили.
По его словам, на втором этапе, с 2025 года, будут установлены другие требования в части повышения качества услуг и безопасности дорожного движения. Операторы должны будут предоставить информацию о расписании и выполнить рейсы в соответствии с этим расписанием.
Автовокзалы будут обязаны пользоваться услугами только тех пассажирских операторов, которые имеют соответствующее разрешение от государства.
В случае каждого рейса Агентству наземного транспорта Министерства экономики Грузии будет предоставлена информация о расписании, на основании которого должна предоставляться услуга пассажирских перевозок.
Как заявил Кежерашвили, автовокзалы будут разделены на три класса, и к каждому из них будут предъявляться соответствующие требования.
Так, с автовокзала первого класса будут осуществляться как международные, так и внутренние пассажирские рейсы, а с автовокзалов второго и третьего класса будут осуществляться внутренние пассажирские перевозки.
Автовокзалы первого класса будут организованы в крупных городах и будут иметь такие инфраструктурные компоненты, как информационный центр, перрон, места для выдачи билетов и парковочные места для автомобилей.
"Перед рейсом водители должны пройти медосмотр и проверку на алкоголь. Наряду с документом технического осмотра транспортное средство будет проходить дополнительный осмотр перед началом каждой поездки. Администрация автовокзала обязана проверить исправность транспортного средства", - сказал Кежерашвили.
Что касается автовокзалов второго и третьего классов, то требования к ним будут намного проще.
На сегодняшний день перевозками между городами и селами заняты частные компании, которые работают по своему собственному графику и сами выбирают место остановок.
Развитие междугороднего транспорта является частью развития туристического потенциала страны.
Для Грузии туризм является одним из главных источников дохода, и правительство направляет все усилия для привлечения новых туристов из разных стран мира.