https://sputnik-georgia.ru/20230428/ochagi-myshyaka-v-gruzii---chto-planiruet-minselkhoz-277144973.html
Очаги мышьяка в Грузии – что планирует Минсельхоз
Очаги мышьяка в Грузии – что планирует Минсельхоз
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Села Цана и Урави, где раньше располагались горно-химические заводы, очистят от очагов опасного и канцерогенного полуметалла –... 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T12:47+0400
2023-04-28T12:47+0400
2023-04-28T12:54+0400
грузия
новости
общество
отар шамугия
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Села Цана и Урави, где раньше располагались горно-химические заводы, очистят от очагов опасного и канцерогенного полуметалла – мышьяка, сообщили пресс-служба Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Дело в том, что в этих селах, расположенных в регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, существуют очаги размещения отходов, содержащие мышьяк. Они образовались после закрытия в 1993 году горно-химических заводов, которые были расположены на этих территориях. Месторождения мышьяка законсервированы, а производство этого ядовитого и канцерогенного полуметалла прекращено.Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия на месте ознакомился с экологическим положением в села Цана. В ближайшее время начнутся работы по ограждению этих территорий. Кроме того, будет подготовлен документ об оценке воздействия на окружающую среду и реализован соответствующий проект, в котором обязательно будут задействованы международные эксперты, сообщил министр.Так, по решению правительства Грузии, Агентство ядерной и радиационной безопасности занимается вопросом ухода за отходами на территории села Цана Лентехского района. Для окончательного решения проблемы со следующего года начнутся работы для капитального ограждения загрязненных территорий.Грузия усилит работу в сфере ядерной и радиационной безопасности>>По словам губернатора региона Рача-Лечхуми – Квемо Сванети Папуны Маргвелидзе, государство начало работу над проектом, который решит в регионе 30-летнюю проблему. С помощью проекта осуществится полная утилизация и консервация отходов, отметил он. В селе Цана также побывали представители Управления министерства обороны США по сокращению военной угрозы (DTRA) и соответствующих служб министерства. "Я рад, что вместе с министром мы посмотрели крайне важные места. Мы в течение одной недели будем знакомиться с возможностями страны в плане химической безопасности", – заявил представитель Управления Минобороны США по сокращению военной угрозы Скаилар Беитс. Мышьяк – химический элемент, который входит в подгруппу азота. Это ядовитый и канцерогенный полуметалл. Применяется в промышленности. Непосредственные симптомы острого отравления мышьяком включают рвоту, боли в области живота и диарею. За ними следуют онемение и покалывание в конечностях, мышечные судороги и в самых тяжелых случаях – смерть. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
грузия, новости, общество, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Села Цана и Урави, где раньше располагались горно-химические заводы, очистят от очагов опасного и канцерогенного полуметалла – мышьяка, сообщили пресс-служба Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
Дело в том, что в этих селах, расположенных в регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, существуют очаги размещения отходов, содержащие мышьяк. Они образовались после закрытия в 1993 году горно-химических заводов, которые были расположены на этих территориях. Месторождения мышьяка законсервированы, а производство этого ядовитого и канцерогенного полуметалла прекращено.
Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия на месте ознакомился с экологическим положением в села Цана.
"Еще с прошлых веков мы получили в наследство опасные отходы, и среди них места в селах Цана и Урави. В предыдущие годы мы предприняли здесь некоторые меры, но этот вопрос не был полностью урегулирован. Важно, чтобы мы предприняли конкретные шаги как можно быстрее", – заявил Шамугия.
В ближайшее время начнутся работы по ограждению этих территорий. Кроме того, будет подготовлен документ об оценке воздействия на окружающую среду и реализован соответствующий проект, в котором обязательно будут задействованы международные эксперты, сообщил министр.
"Думаю, что к концу следующего года все работы будут завершены, и эта проблема будет решена раз и навсегда", – отметил Шамугия.
Так, по решению правительства Грузии, Агентство ядерной и радиационной безопасности занимается вопросом ухода за отходами на территории села Цана Лентехского района. Для окончательного решения проблемы со следующего года начнутся работы для капитального ограждения загрязненных территорий.
По словам губернатора региона Рача-Лечхуми – Квемо Сванети Папуны Маргвелидзе, государство начало работу над проектом, который решит в регионе 30-летнюю проблему. С помощью проекта осуществится полная утилизация и консервация отходов, отметил он.
В селе Цана также побывали представители Управления министерства обороны США по сокращению военной угрозы (DTRA) и соответствующих служб министерства.
"Я рад, что вместе с министром мы посмотрели крайне важные места. Мы в течение одной недели будем знакомиться с возможностями страны в плане химической безопасности", – заявил представитель Управления Минобороны США по сокращению военной угрозы Скаилар Беитс.
Мышьяк – химический элемент, который входит в подгруппу азота. Это ядовитый и канцерогенный полуметалл. Применяется в промышленности.
Непосредственные симптомы острого отравления мышьяком включают рвоту, боли в области живота и диарею. За ними следуют онемение и покалывание в конечностях, мышечные судороги и в самых тяжелых случаях – смерть.