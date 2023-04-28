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https://sputnik-georgia.ru/20230428/ochagi-myshyaka-v-gruzii---chto-planiruet-minselkhoz-277144973.html
Очаги мышьяка в Грузии – что планирует Минсельхоз
Очаги мышьяка в Грузии – что планирует Минсельхоз
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Села Цана и Урави, где раньше располагались горно-химические заводы, очистят от очагов опасного и канцерогенного полуметалла –... 28.04.2023, Sputnik Грузия
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грузия
новости
общество
отар шамугия
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Села Цана и Урави, где раньше располагались горно-химические заводы, очистят от очагов опасного и канцерогенного полуметалла – мышьяка, сообщили пресс-служба Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Дело в том, что в этих селах, расположенных в регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, существуют очаги размещения отходов, содержащие мышьяк. Они образовались после закрытия в 1993 году горно-химических заводов, которые были расположены на этих территориях. Месторождения мышьяка законсервированы, а производство этого ядовитого и канцерогенного полуметалла прекращено.Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия на месте ознакомился с экологическим положением в села Цана. В ближайшее время начнутся работы по ограждению этих территорий. Кроме того, будет подготовлен документ об оценке воздействия на окружающую среду и реализован соответствующий проект, в котором обязательно будут задействованы международные эксперты, сообщил министр.Так, по решению правительства Грузии, Агентство ядерной и радиационной безопасности занимается вопросом ухода за отходами на территории села Цана Лентехского района. Для окончательного решения проблемы со следующего года начнутся работы для капитального ограждения загрязненных территорий.Грузия усилит работу в сфере ядерной и радиационной безопасности&gt;&gt;По словам губернатора региона Рача-Лечхуми – Квемо Сванети Папуны Маргвелидзе, государство начало работу над проектом, который решит в регионе 30-летнюю проблему. С помощью проекта осуществится полная утилизация и консервация отходов, отметил он. В селе Цана также побывали представители Управления министерства обороны США по сокращению военной угрозы (DTRA) и соответствующих служб министерства. "Я рад, что вместе с министром мы посмотрели крайне важные места. Мы в течение одной недели будем знакомиться с возможностями страны в плане химической безопасности", – заявил представитель Управления Минобороны США по сокращению военной угрозы Скаилар Беитс. Мышьяк – химический элемент, который входит в подгруппу азота. Это ядовитый и канцерогенный полуметалл. Применяется в промышленности. Непосредственные симптомы острого отравления мышьяком включают рвоту, боли в области живота и диарею. За ними следуют онемение и покалывание в конечностях, мышечные судороги и в самых тяжелых случаях – смерть. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
грузия, новости, общество, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

Очаги мышьяка в Грузии – что планирует Минсельхоз

12:47 28.04.2023 (обновлено: 12:54 28.04.2023)
© Ministry of Environment Protection and AgricultureСела Цана и Урави региона Рача-Лечхуми Квемо-Сванети очистят от очагов опасного и канцерогенного полуметалла — мышьяка
Села Цана и Урави региона Рача-Лечхуми Квемо-Сванети очистят от очагов опасного и канцерогенного полуметалла — мышьяка - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2023
© Ministry of Environment Protection and Agriculture
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Села Цана и Урави, где раньше располагались горно-химические заводы, очистят от очагов опасного и канцерогенного полуметалла – мышьяка, сообщили пресс-служба Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
Дело в том, что в этих селах, расположенных в регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, существуют очаги размещения отходов, содержащие мышьяк. Они образовались после закрытия в 1993 году горно-химических заводов, которые были расположены на этих территориях. Месторождения мышьяка законсервированы, а производство этого ядовитого и канцерогенного полуметалла прекращено.
Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия на месте ознакомился с экологическим положением в села Цана.

"Еще с прошлых веков мы получили в наследство опасные отходы, и среди них места в селах Цана и Урави. В предыдущие годы мы предприняли здесь некоторые меры, но этот вопрос не был полностью урегулирован. Важно, чтобы мы предприняли конкретные шаги как можно быстрее", – заявил Шамугия.

В ближайшее время начнутся работы по ограждению этих территорий. Кроме того, будет подготовлен документ об оценке воздействия на окружающую среду и реализован соответствующий проект, в котором обязательно будут задействованы международные эксперты, сообщил министр.

"Думаю, что к концу следующего года все работы будут завершены, и эта проблема будет решена раз и навсегда", – отметил Шамугия.

Так, по решению правительства Грузии, Агентство ядерной и радиационной безопасности занимается вопросом ухода за отходами на территории села Цана Лентехского района. Для окончательного решения проблемы со следующего года начнутся работы для капитального ограждения загрязненных территорий.
Грузия усилит работу в сфере ядерной и радиационной безопасности>>
По словам губернатора региона Рача-Лечхуми – Квемо Сванети Папуны Маргвелидзе, государство начало работу над проектом, который решит в регионе 30-летнюю проблему. С помощью проекта осуществится полная утилизация и консервация отходов, отметил он.
В селе Цана также побывали представители Управления министерства обороны США по сокращению военной угрозы (DTRA) и соответствующих служб министерства.
"Я рад, что вместе с министром мы посмотрели крайне важные места. Мы в течение одной недели будем знакомиться с возможностями страны в плане химической безопасности", – заявил представитель Управления Минобороны США по сокращению военной угрозы Скаилар Беитс.
Мышьяк – химический элемент, который входит в подгруппу азота. Это ядовитый и канцерогенный полуметалл. Применяется в промышленности.
Непосредственные симптомы острого отравления мышьяком включают рвоту, боли в области живота и диарею. За ними следуют онемение и покалывание в конечностях, мышечные судороги и в самых тяжелых случаях – смерть.
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