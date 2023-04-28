https://sputnik-georgia.ru/20230428/prezident-gruzii-vybrala-strategiyu-oppozitsii--deputat-277145438.html

Президент Грузии выбрала стратегию оппозиции – депутат

Президент Грузии выбрала стратегию оппозиции – депутат

Президент Грузии резко критикует правящую партию, в том числе на международных площадках 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T13:07+0400

2023-04-28T13:07+0400

2023-04-28T13:15+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили попытается следовать нарративу оппозиции во время своего выступления в Европейском парламенте, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Зурабишвили выступит в Европарламенте в Брюсселе 31 мая. Выступление должно было состоятся 18 апреля, однако президент Грузии заявила о срыве ее визита в Страсбург, обвинив правительство Грузии в "искусственном затягивании процесса дачи согласия на визит". В ответ правительство обвинило Зурабишвили во лжи и заявило, что согласие было дано в день обращения администрации президента. Депутат считает, что разделять повестку дня, предложенную оппозицией, не в интересах страны. "Оппозиция выбрала путь максимально навредить евроинтеграции, это их план – использовать искусственно созданный кризис для развития сценариев кровавых революций", – подчеркнул Сарджвеладзе. Названа новая дата выступления президента Грузии в Европарламенте>>Во время своего последнего выступления в парламенте Грузии Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии. По ее словам, с 2021 года началось "преображение внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове. Европейский совет в июне 2022 года решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и т. д. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения Евросоюзом своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Мантия жертвы: как политики отреагировали на скандал с президентом Грузии >>Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Отношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой Зурабишвили и стала президентом, более чем натянутые. О том, что отношения начали портиться, стало известно спустя три года президентства Зурабишвили. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Сегодня президент уже резко критикует "Грузинскую мечту". Она даже открыто поддержала участников масштабной акции против принятия закона об "иноагентах". По мнению лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, президент делает заявления под влиянием "глобальной партии войны". В условиях парламентской республики полномочия президента крайне ограничены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта, европарламент, грузия - ес