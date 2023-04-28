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Все дома: эвакуация граждан Грузии из Судана завершена
Все дома: эвакуация граждан Грузии из Судана завершена
Граждане Грузии при помощи МИД смогли покинуть Судан, где идут бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T11:03+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Тринадцать сотрудников авиакомпании Myway, которые находились в Судане, где идут бои, вернулись в Грузию, сообщила телекомпания "Имеди".С середины апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. В стране находились порядка 40 граждан Грузии, в основном командированные сотрудники авиакомпаний. При поддержке МИД Грузии и компаний-партнеров они смогли выехать в Египет, откуда часть из них 27 апреля вернулась на родину. Накануне в Тбилиси вернулись 20 сотрудников грузинской авиакомпании Geosky. К процессу эвакуации были активно подключены посольство Грузии в Турции и посольство Грузии в Египте. Какой ущерб понесли грузинские авиакомпании в Судане?&gt;&gt;По данным СМИ, у грузинской авиакомпании Myway в аэропорту столицы Судана находятся два самолета, один из которых сожжен. У авиакомпании Geosky – один борт, он поврежден, однако руководству неизвестна степень ущерба.Руководители грузинских авиакомпаний пока не знают, когда у них будет возможность оценить положение дел на месте, учитывая, что пока не известно, когда произойдет деэскалация конфликта в Судане.Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, судан, в мире
грузия, новости, общество, судан, в мире

Все дома: эвакуация граждан Грузии из Судана завершена

11:03 28.04.2023 (обновлено: 11:17 28.04.2023)
© photo: Sputnik / StringerОпустевший международный аэропорт Тбилиси
Опустевший международный аэропорт Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Граждане Грузии при помощи МИД смогли покинуть Судан, где идут бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Тринадцать сотрудников авиакомпании Myway, которые находились в Судане, где идут бои, вернулись в Грузию, сообщила телекомпания "Имеди".
С середины апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. В стране находились порядка 40 граждан Грузии, в основном командированные сотрудники авиакомпаний. При поддержке МИД Грузии и компаний-партнеров они смогли выехать в Египет, откуда часть из них 27 апреля вернулась на родину.
Накануне в Тбилиси вернулись 20 сотрудников грузинской авиакомпании Geosky. К процессу эвакуации были активно подключены посольство Грузии в Турции и посольство Грузии в Египте.
Какой ущерб понесли грузинские авиакомпании в Судане?>>
По данным СМИ, у грузинской авиакомпании Myway в аэропорту столицы Судана находятся два самолета, один из которых сожжен. У авиакомпании Geosky – один борт, он поврежден, однако руководству неизвестна степень ущерба.
Руководители грузинских авиакомпаний пока не знают, когда у них будет возможность оценить положение дел на месте, учитывая, что пока не известно, когда произойдет деэскалация конфликта в Судане.
Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения.
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