https://sputnik-georgia.ru/20230428/vse-doma-evakuatsiya-grazhdan-gruzii-iz-sudana-zavershena-277141902.html

Все дома: эвакуация граждан Грузии из Судана завершена

Все дома: эвакуация граждан Грузии из Судана завершена

Граждане Грузии при помощи МИД смогли покинуть Судан, где идут бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией 28.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Тринадцать сотрудников авиакомпании Myway, которые находились в Судане, где идут бои, вернулись в Грузию, сообщила телекомпания "Имеди".С середины апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. В стране находились порядка 40 граждан Грузии, в основном командированные сотрудники авиакомпаний. При поддержке МИД Грузии и компаний-партнеров они смогли выехать в Египет, откуда часть из них 27 апреля вернулась на родину. Накануне в Тбилиси вернулись 20 сотрудников грузинской авиакомпании Geosky. К процессу эвакуации были активно подключены посольство Грузии в Турции и посольство Грузии в Египте. Какой ущерб понесли грузинские авиакомпании в Судане?>>По данным СМИ, у грузинской авиакомпании Myway в аэропорту столицы Судана находятся два самолета, один из которых сожжен. У авиакомпании Geosky – один борт, он поврежден, однако руководству неизвестна степень ущерба.Руководители грузинских авиакомпаний пока не знают, когда у них будет возможность оценить положение дел на месте, учитывая, что пока не известно, когда произойдет деэскалация конфликта в Судане.Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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