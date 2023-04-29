https://sputnik-georgia.ru/20230429/gruziya-prinimaet-uchastie-v-knizhnoy-yarmarke-v-leyptsige-277174757.html

Грузия принимает участие в книжной ярмарке в Лейпциге

Грузия принимает участие в книжной ярмарке в Лейпциге

Лейпцигская книжная ярмарка – вторая по величине книжная выставка после Франкфуртской 29.04.2023, Sputnik Грузия

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грузинская литература

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Дом писателей Грузии представляет литературную программу на книжной ярмарке в Лейпциге, которая проходит в эти дни в Германии. Представители Грузии уже провели литературные встречи с участием немецких, румынских и грузинских спикеров, автограф-сессию и презентацию книги "Огород в конфликтной зоне" Тамри Пхакадзе и Саломе Бенидзе. Грузинскую литературу представят на книжной ярмарке в Буэнос-Айресе >>В субботу, 29 апреля, планируется вечер издательств, на котором грузинские авторы представят свои новые книги. Мероприятия запланированы как на выставке, так и в разных литературных пространствах города. Грузия принимает участие на ярмарке в Лейпциге с 2012 года. Лейпцигская книжная ярмарка появилась еще в XVII веке, а уже в XVIII веке Лейпциг превратился в центр книжной торговли Германии. На ярмарке многочисленные издатели из Германии и других стран мира представляют литературу разного рода, школьные учебники, газеты и журналы, календари, художественные альбомы и аудиокниги.Семиклассник из Грузии номинирован на премию Астрид Линдгрен >>Посетители выставки могут не только приобрести книги и печатную продукцию, но и побывать на лекциях, дискуссиях, встретиться с писателями, увидеть церемонию награждения лучших издателей и авторов. Ежегодно это событие собирает десятки тысяч поклонников художественного слова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинская литература, лейпциг, германия, культура, грузия, новости