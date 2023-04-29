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Преступники и жертвы среди несовершеннолетних в Грузии

Преступники и жертвы среди несовершеннолетних в Грузии

Пострадавшими от уголовных преступлений признали 366 лиц младше 18 лет, из которых 168 стали жертвами семейного насилия 29.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-29T12:20+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 29 апр – Sputnik. В январе-марте 2023 года к уголовной ответственности было привлечено 98 несовершеннолетних, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", из 98 обвиненных в уголовных преступлениях лиц от 14 до 18 лет шестеро уже отбывали условное наказание. Согласно данным, 72 несовершеннолетних обвиняются в воровстве, семь – в разбойном нападении, пятеро – в нанесении вреда здоровью, девять – в насилии, трое – в семейном насилии, семеро – в ограблении, двое – в мошенничестве и один – в отмывании денег. Нелегальная миграция и борьба с преступностью – что обсудили главы МВД Грузии и Германии >>Между тем, согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений признали 366 лиц младше 18 лет, из которых 168 стали жертвами семейного насилия, 46 – жертвами сексуальных преступлений, причем шестеро стали жертвами изнасилования. Еще 37 детей признали пострадавшими от угроз, 60 – от побоев, 42 – жертвами транспортных преступлений, 14 – жертвами воровства. Кроме того, один ребенок был признан жертвой принуждения к браку, а 10 – получившими ранения. Преступления в Грузии будут расследовать по-новому >>В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовной преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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