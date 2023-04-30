https://sputnik-georgia.ru/20230430/tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii-snizilis-277202657.html

Цены на промышленную продукцию в Грузии снизились

Цены на промышленную продукцию в Грузии снизились

В марте, по сравнению с февралем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,7% 30.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-30T23:20+0400

2023-04-30T23:20+0400

2023-04-30T23:20+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в марте 2023 года понизился на 5,2% по сравнению с мартом 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло снижение цен в перерабатывающей промышленности на 3,2%, в том числе цены на продовольствие выросли на 6,3%, а в горнодобывающей цены снизились на 22,5%.В марте, по сравнению с февралем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,7%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в марте на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.Дефляция зафиксирована в марте в Грузии – новая статистика >>Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 12,1%, в перерабатывающей промышленности – на 5,9%, а также на продукты питания – на 7,6%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в марте снизился на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 17,9%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 19,2%, в том числе цены на напитки снизились на 7,3%.Внешнеторговый оборот вырос за два месяца – с кем торгует Грузия >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 16,1%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 15,5%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в марте 2023 года составил 5,3% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 11,8%. В марте 2023 года, по сравнению с февралем 2023 года, уровень инфляции составил -0,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфляция, промышленность