https://sputnik-georgia.ru/20230501/chto-planiruet-minzdrav-dlya-pomoschi-detyam-s-redkimi-zabolevaniyami-277214340.html

Что планирует Минздрав для помощи детям с редкими заболеваниями?

Что планирует Минздрав для помощи детям с редкими заболеваниями?

В последнее время создано много инновационных препаратов для лечения редких заболеваний, необходимо обсуждать это в расширенном формате, считают в Минздраве 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T12:06+0400

2023-05-01T12:06+0400

2023-05-01T14:46+0400

новости

грузия

общество

минздрав

ахондроплазия в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262039494_0:191:3069:1917_1920x0_80_0_0_d9dbd2773931798fd02b7f4fb9ca71f2.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мая— Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии планирует предложить родителям детей с редкими заболеваниями стать членами соответствующего Совета, в который сейчас входят родители детей с ахондроплазией (генетическая низкорослость), заявила замглавы ведомства Тамар Габуния.После того, как родители детей с ахондроплазией начали проводить акции, требуя от государства финансирования приобретения единственного в мире препарата против заболевания – "Воксзого" (восоритид), в Минздраве Грузии был создан Совет по редким заболеваниям с широким профилем и рабочая группа, которая работает над протоколом лечения.Учитывая, что в последнее время создано и создается много инновационных препаратов, важно обсуждать лечение редких заболеваний в более широком формате, отметила она. Вопрос детей с редкими заболеваниями стал актуальным в Грузии после того, как родители детей с этим редким заболеванием начали проводить перманентные акции протеста с требованием профинансировать для их детей первый в мире препарат против "карликовости". В правительстве готовы выделить деньги, но только после того, как препарат пройдет испытания и его рекомендует ВОЗ.Грузинские медики готовы за месяц разработать протокол лечения редкого заболевания>>Ахондроплазия встречается у одного из 25 тысяч детей. В Грузии, по данным СМИ, данное заболевание диагностировано у 12 детей.Стоимость годичной дозы нового препарата на одного ребенка достигает 900 тысяч лари (более 350 тысяч долларов). Препарат необходимо использовать до совершеннолетия, а максимальный эффект от лекарства, согласно исследованиям, – рост на 1,6 сантиметра в год. Препарат используется только в крайних и особенных случаях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, минздрав, ахондроплазия в грузии