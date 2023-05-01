Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230501/chto-planiruet-minzdrav-dlya-pomoschi-detyam-s-redkimi-zabolevaniyami-277214340.html
Что планирует Минздрав для помощи детям с редкими заболеваниями?
Что планирует Минздрав для помощи детям с редкими заболеваниями?
В последнее время создано много инновационных препаратов для лечения редких заболеваний, необходимо обсуждать это в расширенном формате, считают в Минздраве 01.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-01T12:06+0400
2023-05-01T14:46+0400
новости
грузия
общество
минздрав
ахондроплазия в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262039494_0:191:3069:1917_1920x0_80_0_0_d9dbd2773931798fd02b7f4fb9ca71f2.jpg
ТБИЛИСИ, 1 мая— Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии планирует предложить родителям детей с редкими заболеваниями стать членами соответствующего Совета, в который сейчас входят родители детей с ахондроплазией (генетическая низкорослость), заявила замглавы ведомства Тамар Габуния.После того, как родители детей с ахондроплазией начали проводить акции, требуя от государства финансирования приобретения единственного в мире препарата против заболевания – "Воксзого" (восоритид), в Минздраве Грузии был создан Совет по редким заболеваниям с широким профилем и рабочая группа, которая работает над протоколом лечения.Учитывая, что в последнее время создано и создается много инновационных препаратов, важно обсуждать лечение редких заболеваний в более широком формате, отметила она. Вопрос детей с редкими заболеваниями стал актуальным в Грузии после того, как родители детей с этим редким заболеванием начали проводить перманентные акции протеста с требованием профинансировать для их детей первый в мире препарат против "карликовости". В правительстве готовы выделить деньги, но только после того, как препарат пройдет испытания и его рекомендует ВОЗ.Грузинские медики готовы за месяц разработать протокол лечения редкого заболевания&gt;&gt;Ахондроплазия встречается у одного из 25 тысяч детей. В Грузии, по данным СМИ, данное заболевание диагностировано у 12 детей.Стоимость годичной дозы нового препарата на одного ребенка достигает 900 тысяч лари (более 350 тысяч долларов). Препарат необходимо использовать до совершеннолетия, а максимальный эффект от лекарства, согласно исследованиям, – рост на 1,6 сантиметра в год. Препарат используется только в крайних и особенных случаях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262039494_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f23072ae56e691e94d5c3153e67d3c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, общество, минздрав, ахондроплазия в грузии
новости, грузия, общество, минздрав, ахондроплазия в грузии

Что планирует Минздрав для помощи детям с редкими заболеваниями?

12:06 01.05.2023 (обновлено: 14:46 01.05.2023)
© photo: Sputnik / StringerМинистерство здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии и по делам беженцев
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии и по делам беженцев - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
В последнее время создано много инновационных препаратов для лечения редких заболеваний, необходимо обсуждать это в расширенном формате, считают в Минздраве
ТБИЛИСИ, 1 мая— Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии планирует предложить родителям детей с редкими заболеваниями стать членами соответствующего Совета, в который сейчас входят родители детей с ахондроплазией (генетическая низкорослость), заявила замглавы ведомства Тамар Габуния.
После того, как родители детей с ахондроплазией начали проводить акции, требуя от государства финансирования приобретения единственного в мире препарата против заболевания – "Воксзого" (восоритид), в Минздраве Грузии был создан Совет по редким заболеваниям с широким профилем и рабочая группа, которая работает над протоколом лечения.

"Мы знаем организованные группы в виде неправительственных, гражданских групп, которые работают в области спинальной амиотрофии, фенилкетонурии, муковисцидоза и по другим направления. Мы также предлагаем им членство в совете, чтобы совет был открытым", – заявила Габуния.

Учитывая, что в последнее время создано и создается много инновационных препаратов, важно обсуждать лечение редких заболеваний в более широком формате, отметила она.

"Это будет хорошая платформа для того, чтобы увидеть общую картину, а затем вместе обсудить приоритеты и согласовать решения, которые в первую очередь будут эффективными и безопасными для детей, и приведут нас к результатам, которых мы хотим достичь", – скала замминистра.

Вопрос детей с редкими заболеваниями стал актуальным в Грузии после того, как родители детей с этим редким заболеванием начали проводить перманентные акции протеста с требованием профинансировать для их детей первый в мире препарат против "карликовости". В правительстве готовы выделить деньги, но только после того, как препарат пройдет испытания и его рекомендует ВОЗ.
Грузинские медики готовы за месяц разработать протокол лечения редкого заболевания>>

Ахондроплазия встречается у одного из 25 тысяч детей. В Грузии, по данным СМИ, данное заболевание диагностировано у 12 детей.

Стоимость годичной дозы нового препарата на одного ребенка достигает 900 тысяч лари (более 350 тысяч долларов). Препарат необходимо использовать до совершеннолетия, а максимальный эффект от лекарства, согласно исследованиям, – рост на 1,6 сантиметра в год. Препарат используется только в крайних и особенных случаях.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0