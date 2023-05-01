https://sputnik-georgia.ru/20230501/gruzii-ne-dali-status-kandidata-iz-za-otkaza-ot-otkrytiya-vtorogo-fronta--kaladze--277246753.html

Грузии не дали статус кандидата из-за отказа от открытия второго фронта – Каладзе

Грузии не дали статус кандидата из-за отказа от открытия второго фронта – Каладзе

Власти Грузии готовы тщательно выполнить и сделать все для получения статуса кандидата, заявил генсек правящей партии 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T21:14+0400

2023-05-01T21:14+0400

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грузия

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каха каладзе

грузинская мечта

еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Грузия получила отказ на предоставление статуса кандидаты на вступление в Евросоюз из-за отказа нынешнего руководства открыть второй фронт на территории страны, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Как отметил Каладзе, все это было использовано в качестве "своеобразного рычага", и после этого стране дали план из 12 пунктов. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. "Наши власти готовы тщательно выполнить и сделать все для получения статуса кандидата. Какое решение будет принято, уже не зависит от нас. Если дадут, то мы будем рады. Если не дадут, то и это не проблема", – отметил Каладзе. Осталось три: "Мечта" завершает выполнение рекомендаций для статуса кандидата в ЕС >>"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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