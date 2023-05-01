https://sputnik-georgia.ru/20230501/kogda-nachnetsya-gosprogramma-besplatnogo-lecheniya-detey-s-onkozabolevaniyami-277249490.html

Когда начнется госпрограмма бесплатного лечения детей с онкозаболеваниями?

Когда начнется госпрограмма бесплатного лечения детей с онкозаболеваниями?

У Минздрава будет конкретный список тех зарубежных клиник, которые смогут лечить детей из Грузии 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T23:32+0400

2023-05-01T23:32+0400

2023-05-01T23:53+0400

грузия

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общество

зураб азарашвили

здравоохранение в грузии

министерство здравоохранения грузии

лечение онкозаболеваний

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. С июня правительство Грузии начнет госпрограмму бесплатного лечения детей с онкологическими заболеваниями, заявил на брифинге министр здравоохранения Зураб Азарашвили. На прошлой неделе премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что лечение всех детей с онкологическими заболеваниями, а это порядка 300 пациентов, будет финансироваться государством. До сих пор часть лечения для этих детей оплачивает государство. На эти цели в год правительство выделяет около 10 миллионов лари (около 4 миллионов долларов). Однако этого не достаточно. По словам министра, у Минздрава будет конкретный список тех зарубежных клиник, которые смогут лечить детей из Грузии. Как отметил Азарашвили, главным требованием ведомства является, чтобы у клиник была возможность проведения протонотерапии. "Думаю, что до конца мая эта тема уже будет завершена и с июня мы сможем лечить детей", – подчеркнул Азарашвили. В большинстве случаев один курс лечения обходится в 100 тысяч евро, именно поэтому правительство решило полностью взять на себя вопрос финансирования лечения для этих детей. Онкобольные дети из Грузии смогут лечиться в лучших клиниках мира >>Для осуществления этого проекта из бюджета будет выделено около 30 миллионов лари, отметил премьер. Правительство покроет все необходимые расходы, будь то само лечение или проживание и транспортировка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии, лечение онкозаболеваний