https://sputnik-georgia.ru/20230501/kogda-nachnetsya-gosprogramma-besplatnogo-lecheniya-detey-s-onkozabolevaniyami-277249490.html
Когда начнется госпрограмма бесплатного лечения детей с онкозаболеваниями?
Когда начнется госпрограмма бесплатного лечения детей с онкозаболеваниями?
У Минздрава будет конкретный список тех зарубежных клиник, которые смогут лечить детей из Грузии 01.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-01T23:32+0400
2023-05-01T23:32+0400
2023-05-01T23:53+0400
грузия
новости
общество
зураб азарашвили
здравоохранение в грузии
министерство здравоохранения грузии
лечение онкозаболеваний
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. С июня правительство Грузии начнет госпрограмму бесплатного лечения детей с онкологическими заболеваниями, заявил на брифинге министр здравоохранения Зураб Азарашвили. На прошлой неделе премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что лечение всех детей с онкологическими заболеваниями, а это порядка 300 пациентов, будет финансироваться государством. До сих пор часть лечения для этих детей оплачивает государство. На эти цели в год правительство выделяет около 10 миллионов лари (около 4 миллионов долларов). Однако этого не достаточно. По словам министра, у Минздрава будет конкретный список тех зарубежных клиник, которые смогут лечить детей из Грузии. Как отметил Азарашвили, главным требованием ведомства является, чтобы у клиник была возможность проведения протонотерапии. "Думаю, что до конца мая эта тема уже будет завершена и с июня мы сможем лечить детей", – подчеркнул Азарашвили. В большинстве случаев один курс лечения обходится в 100 тысяч евро, именно поэтому правительство решило полностью взять на себя вопрос финансирования лечения для этих детей. Онкобольные дети из Грузии смогут лечиться в лучших клиниках мира >>Для осуществления этого проекта из бюджета будет выделено около 30 миллионов лари, отметил премьер. Правительство покроет все необходимые расходы, будь то само лечение или проживание и транспортировка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии, лечение онкозаболеваний
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии, лечение онкозаболеваний
Когда начнется госпрограмма бесплатного лечения детей с онкозаболеваниями?
23:32 01.05.2023 (обновлено: 23:53 01.05.2023)
У Минздрава будет конкретный список тех зарубежных клиник, которые смогут лечить детей из Грузии
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. С июня правительство Грузии начнет госпрограмму бесплатного лечения детей с онкологическими заболеваниями, заявил на брифинге министр здравоохранения Зураб Азарашвили.
На прошлой неделе премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что лечение всех детей с онкологическими заболеваниями, а это порядка 300 пациентов, будет финансироваться государством.
До сих пор часть лечения для этих детей оплачивает государство. На эти цели в год правительство выделяет около 10 миллионов лари (около 4 миллионов долларов). Однако этого не достаточно.
"Что касается финансирования детей с онкологическими заболеваниями, то мы взяли ответственность, и до тех пор, пока в стране не будет полноценного и исправного специализированного центра детской онкологии, мы предложим родителям альтернативу в ведущих клиниках разных стран, и они смогут лечить их в одной из клиник", – заявил Азарашвили.
По словам министра, у Минздрава будет конкретный список тех зарубежных клиник, которые смогут лечить детей из Грузии. Как отметил Азарашвили, главным требованием ведомства является, чтобы у клиник была возможность проведения протонотерапии.
"Думаю, что до конца мая эта тема уже будет завершена и с июня мы сможем лечить детей", – подчеркнул Азарашвили.
В большинстве случаев один курс лечения обходится в 100 тысяч евро, именно поэтому правительство решило полностью взять на себя вопрос финансирования лечения для этих детей.
Для осуществления этого проекта из бюджета будет выделено около 30 миллионов лари, отметил премьер.
Правительство покроет все необходимые расходы, будь то само лечение или проживание и транспортировка.