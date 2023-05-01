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Когда начнется госпрограмма бесплатного лечения детей с онкозаболеваниями?
Когда начнется госпрограмма бесплатного лечения детей с онкозаболеваниями?
У Минздрава будет конкретный список тех зарубежных клиник, которые смогут лечить детей из Грузии 01.05.2023, Sputnik Грузия
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грузия
новости
общество
зураб азарашвили
здравоохранение в грузии
министерство здравоохранения грузии
лечение онкозаболеваний
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. С июня правительство Грузии начнет госпрограмму бесплатного лечения детей с онкологическими заболеваниями, заявил на брифинге министр здравоохранения Зураб Азарашвили. На прошлой неделе премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что лечение всех детей с онкологическими заболеваниями, а это порядка 300 пациентов, будет финансироваться государством. До сих пор часть лечения для этих детей оплачивает государство. На эти цели в год правительство выделяет около 10 миллионов лари (около 4 миллионов долларов). Однако этого не достаточно. По словам министра, у Минздрава будет конкретный список тех зарубежных клиник, которые смогут лечить детей из Грузии. Как отметил Азарашвили, главным требованием ведомства является, чтобы у клиник была возможность проведения протонотерапии. "Думаю, что до конца мая эта тема уже будет завершена и с июня мы сможем лечить детей", – подчеркнул Азарашвили. В большинстве случаев один курс лечения обходится в 100 тысяч евро, именно поэтому правительство решило полностью взять на себя вопрос финансирования лечения для этих детей. Онкобольные дети из Грузии смогут лечиться в лучших клиниках мира &gt;&gt;Для осуществления этого проекта из бюджета будет выделено около 30 миллионов лари, отметил премьер. Правительство покроет все необходимые расходы, будь то само лечение или проживание и транспортировка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии, лечение онкозаболеваний
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии, лечение онкозаболеваний

Когда начнется госпрограмма бесплатного лечения детей с онкозаболеваниями?

23:32 01.05.2023 (обновлено: 23:53 01.05.2023)
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaГлава минздрава Зураб Азарашвили
Глава минздрава Зураб Азарашвили - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2023
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
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У Минздрава будет конкретный список тех зарубежных клиник, которые смогут лечить детей из Грузии
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. С июня правительство Грузии начнет госпрограмму бесплатного лечения детей с онкологическими заболеваниями, заявил на брифинге министр здравоохранения Зураб Азарашвили.
На прошлой неделе премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что лечение всех детей с онкологическими заболеваниями, а это порядка 300 пациентов, будет финансироваться государством.
До сих пор часть лечения для этих детей оплачивает государство. На эти цели в год правительство выделяет около 10 миллионов лари (около 4 миллионов долларов). Однако этого не достаточно.

"Что касается финансирования детей с онкологическими заболеваниями, то мы взяли ответственность, и до тех пор, пока в стране не будет полноценного и исправного специализированного центра детской онкологии, мы предложим родителям альтернативу в ведущих клиниках разных стран, и они смогут лечить их в одной из клиник", – заявил Азарашвили.

По словам министра, у Минздрава будет конкретный список тех зарубежных клиник, которые смогут лечить детей из Грузии. Как отметил Азарашвили, главным требованием ведомства является, чтобы у клиник была возможность проведения протонотерапии.
"Думаю, что до конца мая эта тема уже будет завершена и с июня мы сможем лечить детей", – подчеркнул Азарашвили.
В большинстве случаев один курс лечения обходится в 100 тысяч евро, именно поэтому правительство решило полностью взять на себя вопрос финансирования лечения для этих детей.
Онкобольные дети из Грузии смогут лечиться в лучших клиниках мира >>
Для осуществления этого проекта из бюджета будет выделено около 30 миллионов лари, отметил премьер.
Правительство покроет все необходимые расходы, будь то само лечение или проживание и транспортировка.
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