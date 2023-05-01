https://sputnik-georgia.ru/20230501/rossiyskiy-bank-zapustil-operatsii-dlya-biznesa-v-gruzinskoy-valyute-277245607.html

Российский банк запустил операции для бизнеса в грузинской валюте

Российский банк запустил операции для бизнеса в грузинской валюте

Возможность проводить операции в национальной валюте поставщиков упрощает и ускоряет взаимодействие с зарубежными партнёрами, считают в банке 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T20:28+0400

2023-05-01T20:28+0400

2023-05-01T20:28+0400

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ТБИЛИСИ, 1 май — Sputnik. Российский цифровой банк "Точка" разрешил валютные интервенции для предпринимателей в грузинских лари, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе финансовой организации. По информации пресс-службы, помимо долларов, евро и рублей, которые можно отправить в некоторые грузинские банки, стали возможны платежи в лари во все банки Грузии. Причина запуска новой валюты, по информации финансовой организации, – поддержка тренда на взаимодействие между Россией и Грузией, товарооборот которых в 2022 году вырос на 52%. Россия является одним из главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-марте 2023 года вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 666,9 млн долларов. Как отметили в "Точке", для перевода денег в банки других стран предпринимателю нужно открыть валютный счет. Комиссия за валютный платеж будет зависеть от тарифа.И пусть весь мир подождет – как Грузия и Россия наращивают экономическое партнерство >> По информации медиаплатформы BMG, в Национальном банке Грузии уже изучают вопрос. По словам и. о. президента Нацбанка Арчила Мествиришвили, регулятор изучит, попадают ли под санкции банк или его владельцы. В случае подтверждения ни один грузинский банк не будет иметь корреспондентских отношений с "Точкой". Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Посол ЕС: нет доказательств того, что Грузия помогает России обходить санкции >>Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, россия, лари, грузино-российские отношения