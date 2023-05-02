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Большинство населения Грузии за возобновление авиасообщения с Россией – политолог

Большинство населения Грузии за возобновление авиасообщения с Россией – политолог

Диалог между Грузией и Россией возможен, несмотря на наличие ряда проблем, считает эксперт 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T23:01+0400

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2023-05-02T23:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Если в Грузии провести плебисцит на тему возобновления прямого авиасообщения с Россией, то не менее 90% населения выскажутся положительно, заявил политик, дипломат, первый посол Грузии в Армении Гигла Барамидзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. По его словам, грузинские НПО, финансируемые Западом, выделяют миллионы для того, что разрушить эти пути, чтобы Грузия не думала о возобновлении авиасообщения. Как считает политолог, диалог между Грузией и Россией возможен, несмотря на наличие ряда проблем. Пока нет речи о возобновлении дипломатических отношений, но никто не отменял межнациональную дипломатию между людьми. Когда полетят самолеты: что мешает возобновлению авиасообщения между Грузией и Россией >>"У нас никогда не было противостояния с российским народом. Это все делают специально, делают НПО, что здесь якобы жуткая русофобия. Но ее нет, несмотря на противостояния, которые были в прошлом", – сказал Барамидзе. Политик также отметил, что основная часть денежных переводов поступает в Грузию из России, как и многочисленная российская продукция. При таком стечении обстоятельств Грузия, как и многие страны, должна поддерживать отношения с Россией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, россия, политика, авиасообщение в грузии, гигла барамидзе, грузино-российские отношения, пресс-центр