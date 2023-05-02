https://sputnik-georgia.ru/20230502/bolshinstvo-naseleniya-gruzii-za-vozobnovlenie-aviasoobscheniya-s-rossiey--politolog-277285197.html
Большинство населения Грузии за возобновление авиасообщения с Россией – политолог
Большинство населения Грузии за возобновление авиасообщения с Россией – политолог
Диалог между Грузией и Россией возможен, несмотря на наличие ряда проблем, считает эксперт 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T23:01+0400
2023-05-02T23:01+0400
2023-05-02T23:01+0400
пресс-центр sputnik грузия
грузия
новости
россия
политика
авиасообщение в грузии
гигла барамидзе
грузино-российские отношения
пресс-центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24468/26/244682632_0:107:3071:1834_1920x0_80_0_0_66e36a5a34cf11f8c01fea7c81f92420.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Если в Грузии провести плебисцит на тему возобновления прямого авиасообщения с Россией, то не менее 90% населения выскажутся положительно, заявил политик, дипломат, первый посол Грузии в Армении Гигла Барамидзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. По его словам, грузинские НПО, финансируемые Западом, выделяют миллионы для того, что разрушить эти пути, чтобы Грузия не думала о возобновлении авиасообщения. Как считает политолог, диалог между Грузией и Россией возможен, несмотря на наличие ряда проблем. Пока нет речи о возобновлении дипломатических отношений, но никто не отменял межнациональную дипломатию между людьми. Когда полетят самолеты: что мешает возобновлению авиасообщения между Грузией и Россией >>"У нас никогда не было противостояния с российским народом. Это все делают специально, делают НПО, что здесь якобы жуткая русофобия. Но ее нет, несмотря на противостояния, которые были в прошлом", – сказал Барамидзе. Политик также отметил, что основная часть денежных переводов поступает в Грузию из России, как и многочисленная российская продукция. При таком стечении обстоятельств Грузия, как и многие страны, должна поддерживать отношения с Россией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24468/26/244682632_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_793d8df413b2f0f2ec7555258d3e2cf8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, россия, политика, авиасообщение в грузии, гигла барамидзе, грузино-российские отношения, пресс-центр
грузия, новости, россия, политика, авиасообщение в грузии, гигла барамидзе, грузино-российские отношения, пресс-центр
Большинство населения Грузии за возобновление авиасообщения с Россией – политолог
Диалог между Грузией и Россией возможен, несмотря на наличие ряда проблем, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Если в Грузии провести плебисцит на тему возобновления прямого авиасообщения с Россией, то не менее 90% населения выскажутся положительно, заявил политик, дипломат, первый посол Грузии в Армении Гигла Барамидзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
"До миллиона грузин проживает в России, родственные и экономические связи. От кого мы прячемся? Кого мы обманываем? Это нужно, чтобы наши родственники, близкие, которые находятся там, могли приезжать сюда. Почему мы должны ездить через Баку или Ереван?", – сказал Барамидзе.
По его словам, грузинские НПО, финансируемые Западом, выделяют миллионы для того, что разрушить эти пути, чтобы Грузия не думала о возобновлении авиасообщения.
Как считает политолог, диалог между Грузией и Россией возможен, несмотря на наличие ряда проблем. Пока нет речи о возобновлении дипломатических отношений, но никто не отменял межнациональную дипломатию между людьми.
"У нас никогда не было противостояния с российским народом. Это все делают специально, делают НПО, что здесь якобы жуткая русофобия. Но ее нет, несмотря на противостояния, которые были в прошлом", – сказал Барамидзе.
Политик также отметил, что основная часть денежных переводов поступает в Грузию из России, как и многочисленная российская продукция. При таком стечении обстоятельств Грузия, как и многие страны, должна поддерживать отношения с Россией.