https://sputnik-georgia.ru/20230502/skandal-s-koll-tsentrami-gruzinskaya-mechta-protiv-sozdaniya-sledstvennoy-komissii-277263396.html

Скандал с колл-центрами: "Грузинская мечта" против создания следственной комиссии

Скандал с колл-центрами: "Грузинская мечта" против создания следственной комиссии

Жертвами международной мошеннической схемы с использованием т. н. колл-центров стали пенсионеры из Европы 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T11:55+0400

2023-05-02T11:55+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Парламент Грузии не следственный орган и правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не поддерживает идею создания в парламенте временной следственной комиссии по вопросу т. н. колл-центров, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе. Инициатором создания комиссии выступила партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" после обнародования скандального журналистского расследования британской вещательной корпорации ВВС. Европейские пенсионеры стали жертвами международной мошеннической схемы, т. н. колл-центров, за которыми, как утверждает ВВС, стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Как отметил Мдинарадзе, грузинские правоохранители уже годами работают над этой темой совместно с европейскими коллегами, особенно с немецкими, и у них есть конкретный результат. Скандал с колл-центрами: партия Гахария хочет создать следственную комиссию в парламенте>>"Но у них (оппозиции – ред.) есть свои заботы. Это было основной темой и источником их финансирования. Это было расшифровано. Очень авторитетная иностранная телекомпания ВВС расшифровала это, и сейчас они хотят каким-то образом перевести стрелки на другое. Поэтому они так встревожены", – отметил он. Идею создания комиссии поддержала в том числе крупнейшая оппозиционная партия страны, основанная Михаилом Саакашвили, "Единое национальное движение", которую, по утверждению "Грузинской мечты", финансирует Кезерашвили. В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти. Представители "Нацдвижения" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице. Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки. Данные прокуратуры Грузии Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги. Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >>Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе. Расследование транснационального преступления началось в 2021 году. В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц. В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют. Скандальное расследование ВВСМежду тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". Кезерашвили финансирует ТВ "Формула" на кровавые деньги – Кобахидзе>>По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, давид кезерашвили, bbc, грузинская мечта