https://sputnik-georgia.ru/20230428/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-mart-277153516.html
Экономика Грузии продолжает расти – статистика за март
Экономика Грузии продолжает расти – статистика за март
Значительный вклад в рост экономики страны в марте 2023 года внесли сферы строительства, финансовой и страховой деятельности, транспорта и торговли 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T16:13+0400
2023-04-28T16:13+0400
2023-04-28T16:13+0400
грузия
новости
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24776/99/247769978_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_95bc62e28d876edb808403aa3cd9ad9e.jpg
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в марте 2023 года составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний рост ВВП за первый квартал составил 7,1%.По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, в 2022 году, по предварительным данным – 10,1%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в марте 2023 года внесли сферы строительства, финансовой и страховой деятельности, транспорта и торговли. Тенденция к снижению наблюдалась в обрабатывающей промышленности, а также в секторах энергетики и недвижимости. Что выросло и на сколько Рост экспорта в марте 2023 года составил 32,9%, а импорта – 33,4%. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано примерно 7,1 тысячи новых предприятий, на 22% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам Шавишвили, рост в секторе строительства в основном был связан со строительством жилых и нежилых зданий, а также с гражданским строительством – дорог и автобанов, мостов и тоннелей, а также со специализированными строительными работами, такие как электротехнические и монтажные работы. По его словам, в марте примерно на 11% вырос импорт стройматериалов. Кроме того, в январе-марте текущего года число введенных в эксплуатацию объектов выросло на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Рост в финансовом и страховом секторах в основном обусловлен увеличением процентных и непроцентных доходов коммерческих банков. МВФ не изменил прогноз по росту экономики Грузии >>Тенденции роста в секторах транспорта и складирования были связаны в основном с ростом услуг грузового дорожного транспорта, а также со складированием и вспомогательной транспортной деятельностью. Рост в секторе торговли в основном был связан с ростом объемов торговли автомобилями, их запчастями и аксессурами. В марте показатель реэкспорта легковых автомобилей вырос почти в три раза. Особенно рост был заметен в направлении Казахстана, Армении, Кыргызстана и Азербайджана. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии >>Тенденции роста также в неспециализированных магазинах: торговля продуктами питания, напитками и табаком, в направлении розничной торговли. Кроме того, выросли объемы торговли стройматериалами, фармацевтическими товарами и электроприборами. Рост в сфере искусства, развлечений и отдыха в основном был обусловлен увеличением объемов оборота игорных компаний. Тенденции роста также наблюдались в ресторанно-гостиничном секторе. На это повлияло увеличение числа визитов международных путешественников в январе-марте 2023 года на 9,6% по сравнению с отчетным периодом 2022 года. В частности, в первом квартале текущего года страну посетили 1 208 международных визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24776/99/247769978_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_29bc4a0a769162be0f5b5a938f277b20.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика
грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика
Экономика Грузии продолжает расти – статистика за март
Значительный вклад в рост экономики страны в марте 2023 года внесли сферы строительства, финансовой и страховой деятельности, транспорта и торговли
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в марте 2023 года составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
Средний рост ВВП за первый квартал составил 7,1%.
По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, в 2022 году, по предварительным данным – 10,1%.
По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в марте 2023 года внесли сферы строительства, финансовой и страховой деятельности, транспорта и торговли.
Тенденция к снижению наблюдалась в обрабатывающей промышленности, а также в секторах энергетики и недвижимости.
Что выросло и на сколько
Рост экспорта в марте 2023 года составил 32,9%, а импорта – 33,4%. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано примерно 7,1 тысячи новых предприятий, на 22% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
"Объем оборота предприятий-плательщиков НДС вырос на 9,2% и превысил 11,3 миллиарда лари", – заявил заместитель исполнительного директора "Сакстата" Паата Шавишвили на брифинге.
По словам Шавишвили, рост в секторе строительства в основном был связан со строительством жилых и нежилых зданий, а также с гражданским строительством – дорог и автобанов, мостов и тоннелей, а также со специализированными строительными работами, такие как электротехнические и монтажные работы.
По его словам, в марте примерно на 11% вырос импорт стройматериалов. Кроме того, в январе-марте текущего года число введенных в эксплуатацию объектов выросло на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Рост в финансовом и страховом секторах в основном обусловлен увеличением процентных и непроцентных доходов коммерческих банков.
Тенденции роста в секторах транспорта и складирования были связаны в основном с ростом услуг грузового дорожного транспорта, а также со складированием и вспомогательной транспортной деятельностью.
Рост в секторе торговли в основном был связан с ростом объемов торговли автомобилями, их запчастями и аксессурами. В марте показатель реэкспорта легковых автомобилей вырос почти в три раза.
Особенно рост был заметен в направлении Казахстана, Армении, Кыргызстана и Азербайджана.
Тенденции роста также в неспециализированных магазинах: торговля продуктами питания, напитками и табаком, в направлении розничной торговли. Кроме того, выросли объемы торговли стройматериалами, фармацевтическими товарами и электроприборами.
Рост в сфере искусства, развлечений и отдыха в основном был обусловлен увеличением объемов оборота игорных компаний.
Тенденции роста также наблюдались в ресторанно-гостиничном секторе. На это повлияло увеличение числа визитов международных путешественников в январе-марте 2023 года на 9,6% по сравнению с отчетным периодом 2022 года. В частности, в первом квартале текущего года страну посетили 1 208 международных визитеров.