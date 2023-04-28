https://sputnik-georgia.ru/20230428/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-mart-277153516.html

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за март

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за март

Значительный вклад в рост экономики страны в марте 2023 года внесли сферы строительства, финансовой и страховой деятельности, транспорта и торговли 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T16:13+0400

2023-04-28T16:13+0400

2023-04-28T16:13+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в марте 2023 года составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний рост ВВП за первый квартал составил 7,1%.По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, в 2022 году, по предварительным данным – 10,1%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в марте 2023 года внесли сферы строительства, финансовой и страховой деятельности, транспорта и торговли. Тенденция к снижению наблюдалась в обрабатывающей промышленности, а также в секторах энергетики и недвижимости. Что выросло и на сколько Рост экспорта в марте 2023 года составил 32,9%, а импорта – 33,4%. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано примерно 7,1 тысячи новых предприятий, на 22% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам Шавишвили, рост в секторе строительства в основном был связан со строительством жилых и нежилых зданий, а также с гражданским строительством – дорог и автобанов, мостов и тоннелей, а также со специализированными строительными работами, такие как электротехнические и монтажные работы. По его словам, в марте примерно на 11% вырос импорт стройматериалов. Кроме того, в январе-марте текущего года число введенных в эксплуатацию объектов выросло на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Рост в финансовом и страховом секторах в основном обусловлен увеличением процентных и непроцентных доходов коммерческих банков. МВФ не изменил прогноз по росту экономики Грузии >>Тенденции роста в секторах транспорта и складирования были связаны в основном с ростом услуг грузового дорожного транспорта, а также со складированием и вспомогательной транспортной деятельностью. Рост в секторе торговли в основном был связан с ростом объемов торговли автомобилями, их запчастями и аксессурами. В марте показатель реэкспорта легковых автомобилей вырос почти в три раза. Особенно рост был заметен в направлении Казахстана, Армении, Кыргызстана и Азербайджана. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии >>Тенденции роста также в неспециализированных магазинах: торговля продуктами питания, напитками и табаком, в направлении розничной торговли. Кроме того, выросли объемы торговли стройматериалами, фармацевтическими товарами и электроприборами. Рост в сфере искусства, развлечений и отдыха в основном был обусловлен увеличением объемов оборота игорных компаний. Тенденции роста также наблюдались в ресторанно-гостиничном секторе. На это повлияло увеличение числа визитов международных путешественников в январе-марте 2023 года на 9,6% по сравнению с отчетным периодом 2022 года. В частности, в первом квартале текущего года страну посетили 1 208 международных визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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