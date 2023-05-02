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Список запрещенных в Грузии веществ пополнился на восемь наименований
Список запрещенных в Грузии веществ пополнился на восемь наименований
Всего же в список запрещенных в Грузии веществ уже внесено 230 препаратов 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T21:51+0400
2023-05-02T21:51+0400
2023-05-02T21:51+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении утвердил поправки в закон "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи", согласно которым в Грузии расширился список запрещенных веществ. В список попали: 3-метоксифенциклидин, диклазепам, дифенидин, изотонизатен, клоназолам, кемил-пегаклон, МДМБ-4Н-ПИНАКА и флубромазолам. Спецоперация против наркотиков в Грузии – задержаны 58 человек >>Всего же в список уже внесено 230 препаратов и веществ. После вступления в силу закона незаконный оборот этих веществ будет считаться уголовным преступлением и караться вплоть до бессрочного лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, парламент грузии, наркотики
грузия, новости, общество, парламент грузии, наркотики
Список запрещенных в Грузии веществ пополнился на восемь наименований
Всего же в список запрещенных в Грузии веществ уже внесено 230 препаратов
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении утвердил поправки в закон "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи", согласно которым в Грузии расширился список запрещенных веществ.
В список попали: 3-метоксифенциклидин, диклазепам, дифенидин, изотонизатен, клоназолам, кемил-пегаклон, МДМБ-4Н-ПИНАКА и флубромазолам.
Всего же в список уже внесено 230 препаратов и веществ.
После вступления в силу закона незаконный оборот этих веществ будет считаться уголовным преступлением и караться вплоть до бессрочного лишения свободы.