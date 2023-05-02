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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T07:01+0400

2023-05-02T07:01+0400

2023-05-02T08:08+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 0,28% и составила 89,97 доллара с доходностью 6,52%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСделки по еврооблигациям компании "Банка Грузии" закрылись по цене 100,04 пункта с доходностью 5,74%, за неделю цена повысилась на 0,03%.Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 97,81 пункта с доходностью 8,84%, за неделю цена повысилась на 0,26%.Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,13% и составила 85,63 пункта, доходность составила 7,42%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 4,23% и составила 29,6 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 405 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 28,0-30,6 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 2,55% и составила 8,05 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 1 325 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 7,84-8,09 фунта.Цена на акции TBC Bank за неделю повысилась на 5,84% и составила 23,55 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 345 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 22,15-23,85 фунта за акцию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации