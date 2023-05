https://sputnik-georgia.ru/20230503/esche-odin-gruzin-pokoryaet-ssha-stepane-provedet-kontsert-v-nyu-yorke-277325376.html

Еще один грузин покоряет США: Степане проведет концерт в Нью-Йорке

Еще один грузин покоряет США: Степане проведет концерт в Нью-Йорке

Концерты в этом зале проводили такие всемирно известные артисты, как Мадонна, Тина Тернер, U2, Аэросмит и Стинг 03.05.2023, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Грузинский поп-исполнитель Stephane (Степане Мгебришвили) даст сольный концерт в Нью-Йорке в Webster Hall 26 мая – он станет первым грузинским артистом, который проведет концерт на этой площадке. Webster Hall – один из наиболее исторически значимых концертных залов Нью-Йорка, в котором проводились общественные мероприятия всех типов с момента постройки клуба в 1886 году. Свои концерты здесь проводили такие всемирно известные артисты, как Мадонна, Тина Тернер, U2, Аэросмит, Стинг и многие другие. Грузинский певец Степане Мгебришвили родился 3 августа 1979 года в Тбилиси. Окончил исторический факультет ТГУ им. Джавахишвили. С 1998 года начал активную музыкальную деятельность. Слушателям хорошо известны его песни "Мари", "История одной любви"("Эрти сикварулис амбави"), "Руки"("Хелеби"), "Вернись ко мне" ("Дамибрунди"). В 2008 году Стефане создал музыкальный проект Stephane and 3G вместе с певицами Нини Бадурашвили, Тако (Тамар) Гачечиладзе и Кристине Имедадзе. Исполнители должны были представлять Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2009" с композицией We don't wanna put in. Однако представители Грузии были дисквалифицированы организаторами. Беспрецедентный случай: Нуца Бузаладзе о своем участии в American Idol >>Сегодня Степане является одним из самых востребованных поп-исполнителей. Несколько раз в год он проводит сольные концерты, снимает видеоклипы и записывает новые композиции. Степане можно увидеть среди членов жюри популярных музыкальных проектов на грузинском телевидении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

