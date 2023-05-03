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"Грузинская мечта" не поддержит идею о запрете ЛГБТ-парадов
"Грузинская мечта" не поддержит идею о запрете ЛГБТ-парадов
Нездоровой пропаганде надо противопоставлять здоровую, а не вводить правовые механизмы, заявил Мдинарадзе 03.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-03T19:52+0400
2023-05-03T19:52+0400
2023-05-03T20:22+0400
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ТБИЛИСИ, 3 май — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не поддержит проект непарламентской партии "Консервативное движение" о запрете мероприятий и манифестаций с пропагандой или демонстрацией сексуальной ориентации, заявил один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе. Бюро парламента Грузии на этой неделе продлило срок рассмотрения проекта "Консервативного движения". Авторы проекта предлагают запретить любые мероприятия и собрания, направленные на демонстрацию и пропаганду сексуальной ориентации, с целью избежать, как они утверждают, ЛГБТ-пропаганды. При этом он отметил, что у отказа рассматривать подобные ограничения есть и прагматичная точка зрения. "Это может быть более выгодно пропагандистам ЛГБТ и радикальным силам, которые на этом строят весь свой нарратив", – отметил Мдинарадзе. По его словам, нездоровой пропаганде надо противопоставлять здоровую, а не вводить правовые механизмы, которые могут вызвать претензии. Спор "Грузинской мечты" с оппозицией может переместиться в Конституционный суд >>"Консервативное движение" является одним из главных противников мероприятий в поддержку ЛГБТ-сообщества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, мамука мдинарадзе, консервативное движение, грузинская мечта, лгбт-сообщество, лгбт
"Грузинская мечта" не поддержит идею о запрете ЛГБТ-парадов
19:52 03.05.2023 (обновлено: 20:22 03.05.2023)
Нездоровой пропаганде надо противопоставлять здоровую, а не вводить правовые механизмы, заявил Мдинарадзе
ТБИЛИСИ, 3 май — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не поддержит проект непарламентской партии "Консервативное движение" о запрете мероприятий и манифестаций с пропагандой или демонстрацией сексуальной ориентации, заявил один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе.
Бюро парламента Грузии на этой неделе продлило срок рассмотрения проекта "Консервативного движения". Авторы проекта предлагают запретить любые мероприятия и собрания, направленные на демонстрацию и пропаганду сексуальной ориентации, с целью избежать, как они утверждают, ЛГБТ-пропаганды.
"Такой проект мы, "Грузинская мечта", не рассматриваем. У этого есть свои аргументы, в том числе главный – правовой аргумент, и, исходя из правовой точки зрения, он не рассматривается", – сказал Мдинарадзе.
При этом он отметил, что у отказа рассматривать подобные ограничения есть и прагматичная точка зрения.
"Это может быть более выгодно пропагандистам ЛГБТ и радикальным силам, которые на этом строят весь свой нарратив", – отметил Мдинарадзе.
По его словам, нездоровой пропаганде надо противопоставлять здоровую, а не вводить правовые механизмы, которые могут вызвать претензии.
"Консервативное движение" является одним из главных противников мероприятий в поддержку ЛГБТ-сообщества.