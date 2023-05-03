https://sputnik-georgia.ru/20230503/spor-gruzinskoy-mechty-s-oppozitsiey-mozhet-peremestitsya-v-konstitutsionnyy-sud-277314316.html

Спор "Грузинской мечты" с оппозицией может переместиться в Конституционный суд

Спор "Грузинской мечты" с оппозицией может переместиться в Конституционный суд

Правящая партия не дает создать оппозиции парламентскую комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной системе 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T15:44+0400

2023-05-03T15:44+0400

2023-05-03T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Представители парламентской оппозиции намерены обратиться в Конституционный суд в том случае, если правящая партия "Грузинская мечта" продолжит создавать искусственные барьеры для формирования временной следственной комиссии по расследованию возможной коррупции в судебной системе.С инициативой о создании следственной комиссии в парламенте выступили оппозиционные депутаты, после того как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию"."Грузинская мечта" в ходе предыдущей сессионной недели трижды не дала возможность оппозиции создать парламентскую комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной системе. Партию обвинили в бойкоте парламента и нарушении Конституции. В ответ депутаты от правящей партии заявили, что их позиция принципиальна и тем самым они проявляют солидарность с грузинскими судьями, то есть это акт поддержки независимости суда.Депутаты от большинства, которые обвиняют оппозицию в незнании регламента и в целенаправленном саботаже, не намерены пойти на уступки и отказаться от своей позиции.Оппозиция хочет повлиять на суд – депутат о создании комиссии в парламенте Грузии>>"У нас есть позиция, что следственная комиссия не должна быть создана, поскольку в регламенте прямо написано, что эта парламентская комиссия должна быть создана по конкретному вопросу", – заявил депутат Гурам Мачарашвили.Политик еще раз напомнил, что посол США в Грузии Келли Дегнан озвучила обвинения в адрес грузинских судей без всяких доказательств."Когда посол иностранного государств без каких-либо оснований говорит, что четверо судей в Грузии коррумпированы, и ты даже не спрашиваешь, где доказательства, естественно, это оскорбительно и задевает достоинство", – отметил Мачарашвили.Правила игрыЕсли на предыдущей сессионной неделе депутаты от большинства отказывались проходить регистрацию в знак солидарности с судьями, в результате чего в парламенте не собирался кворум для начала голосования, то на этот раз вопрос создания следственной комиссии и вовсе не был внесен в повестку дня сессионной недели.С учетом регламента для создания временной следственной комиссии необходима поддержка 50 депутатов. На пленарном заседании во вторник оппозиция полностью была мобилизована. Они начали собирать подписи для создания комиссии прямо в зале заседания и передали документ председателю парламента Шалве Папуашвили.Несмотря на это, достичь результата оппозиции не удалось и на этот раз. Депутаты проголосовали за текущие вопросы так, что в повестку дня не был внесен вопрос создания следственной комиссии."Пятидесяти членам парламента, которым Конституция Грузия, а не кто-либо из вас, дает эксклюзивное право своей волей решить вопрос создания подобной комиссии разными уловками, беззаконием, неприемлемыми для парламентской практики действиями, с использованием беспрецедентного административного насилия, вы не дали возможность цивилизованно, с использованием режима голосования выразить свою волю", – заявил Усупашвили.Талаквадзе об инициативе оппозиции: Судить судей – это аномалия>>На критику экс-спикера ответил действующий глава грузинского законодательного органа. Папуашвили еще раз напомнил о том, что важно знать регламент парламента и процедуры."Бюро парламента, а не единолично кто-то устанавливает проект повестки дня пленарного заседания… Я специально сделал трехминутную паузу, прежде чем утвердить повестку дня пленарного заседания, и посмотрел, не собирался ли кто-либо что-то сказать о добавлении вопроса, и ни от кого не было знака, что кто-то что-то хотел сказать. Знать регламент важно, знать процедуры важно", – заявил Папуашвили.Спикер парламента также призвал своего предшественника более серьезно относиться к Конституции Грузии.Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента.Лидеры "Грузинской мечты" могут попасть под санкции?>>Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала она.При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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