https://sputnik-georgia.ru/20230503/gruziya-i-izrail-uglublyayut-sotrudnichestvo-v-sfere-turizma-277318465.html

Грузия и Израиль углубляют сотрудничество в сфере туризма

Грузия и Израиль углубляют сотрудничество в сфере туризма

В 2022 году Грузию посетило более 210 тысяч международных путешественников из Израиля, а за первый квартал 2023 года уже 44,8 тысячи 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T18:29+0400

2023-05-03T18:29+0400

2023-05-03T18:29+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили и министр туризма Израиля Хаим Кац подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между двумя странами, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили находится с официальным визитом в Израиле. Он уже провел встречи с президентом страны Ицхаком Герцогом, министром экономики Ниром Баркатом и своим израильским коллегой Эли Коэном. Глава МИД Грузии подписал декларацию о завершении исследования целесообразности соглашения о свободной торговле между странами. На встрече с министром туризма Израиля особое внимание также было уделено направлению углубления сотрудничества между Израилем и Грузией в сфере торговли и экономики. Грузия и Израиль готовятся к свободной торговле>>По информации Национальной администрации туризма, в 2022 году Грузию посетило более 210 тысяч международных путешественников из Израиля. За первый квартал 2023 года это число уже составило 44,8 тысячи. В 2022 году Грузия побила рекорд по доходу от туризма, который на 7,6% превысил показатели рекордного по числу визитов 2019 года и составил более 3,5 миллиарда долларов. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. В январе-марте страны наторговали на сумму 8,3 миллиона долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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