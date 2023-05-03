Грузия на "Евровидении - 2023": Иру Хечанова прошла первую репетицию в Ливерпуле
© Courtesy of Eurovision GeorgiaРепетиция Иру Хечановой на сцене Евровидения 2023
© Courtesy of Eurovision Georgia
Сценографию выступления Иру поставил австрийский режиссер Марвин Диетманн
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Представительница Грузии на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2023" Иру Хечанова прошла первую репетицию в Ливерпуле.
Евровидение пройдет в этом году в 67-й раз. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Грузинская конкурсантка выступит 11 мая, на втором полуфинальном вечере под номером 11.
© Courtesy of Eurovision GeorgiaРепетиция Иру Хечановой на сцене Евровидения 2023
Репетиция Иру Хечановой на сцене Евровидения 2023
© Courtesy of Eurovision Georgia
Певица из Грузии отрепетировала свой конкурсный номер на сцене арены M@S bank. Сценографию выступления Иру разработал австрийский режиссер Марвин Диетманн.
Марвин Диетманнн является продюсером и режиссером развлекательных и концертных телевизионных шоу. Диетманн снял более сотни музыкальных видео и работал главным продюсером музыкальных турне многих артистов.
© Courtesy of Eurovision GeorgiaРепетиция Иру Хечановой на сцене Евровидения 2023
Репетиция Иру Хечановой на сцене Евровидения 2023
© Courtesy of Eurovision Georgia
"Я самая счастливая, потому что мой выход был очень эмоциональным, так как я впервые увидела все вместе – сценографию и песню. На протяжении стольких лет я готовилась к этому моменту", – сказала Иру журналистам после репетиции.
© Courtesy of Eurovision GeorgiaРепетиция Иру Хечановой на сцене Евровидения 2023
Репетиция Иру Хечановой на сцене Евровидения 2023
© Courtesy of Eurovision Georgia
Певица вновь подчеркнула, что сделает все возможное, чтобы Грузия прошла в финал и заняла достойное место в конкурсе.
Иру Хечановой 22 года, она тбилисская армянка. Девушка окончила отделение музыкальной композиции Тбилисской государственной консерватории. В настоящее время Иру учится в магистратуре на кафедре PR Кавказского университета.
© Courtesy of Eurovision GeorgiaРепетиция Иру Хечановой на сцене Евровидения 2023
Репетиция Иру Хечановой на сцене Евровидения 2023
© Courtesy of Eurovision Georgia
Сценическую карьеру Иру Хечанова начала в девять лет. Первую победу ей принес детский конкурс "Ана-бана". В 2011 году девушка победила на "Детском Евровидении", находясь в составе группы Candy.
В "Евровидении - 2023" примут участие 37 стран. Болгария, Северная Македония и Черногория отказались от участия в конкурсе этого года.