https://sputnik-georgia.ru/20230503/sistemu-vodosnabzheniya-v-neskolkikh-selakh-v-gruzii-otremontiruyut-v-rassrochku-277289386.html

Систему водоснабжения в нескольких селах в Грузии отремонтируют в рассрочку

Систему водоснабжения в нескольких селах в Грузии отремонтируют в рассрочку

Правительство выступает гарантом перед банками для строительных компаний, строящих для государства, а после вернет компаниям деньги в течение трех-пяти лет 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T07:32+0400

2023-05-03T07:32+0400

2023-05-03T07:35+0400

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цхалтубо

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Систему водоснабжения отремонтируют в городе Цхалтубо и трех селах Цхалтубского муниципалитета (регион Имерети) в рамках правительственной программы "Строительство в рассрочку", сообщает министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии. На реализацию проекта из государственного бюджета выделят более 33 миллионов лари. Проект позволит обеспечить села муниципалитета Цхалтубо круглосуточным качественным водоснабжением. Компания объединенного водоснабжения Минрегионаразвития приступает к проектированию и строительству ремонта системы водоснабжения в селах Гумбра, Тернали и Гвиштиби. Госпрограмма строительства в рассрочку работает беспрепятственно - министр >>Соответствующее соглашение подписали заместитель директора водораспределительной компании Нино Нарозашвили и директор победившей в тендере компании ООО "Мшенебели 80" Валерий Буцхрикидзе. В рамках работ по водоснабжению трех сел предусмотрено: устройство новых водопроводных сетей, магистрального водопровода и насосной станции. Кроме того, дополнительно будут отремонтированы существующие резервуары. В городе Цхалтубо будет организована внутренняя и внешняя распределительная сеть водоснабжения многоквартирных жилых домов. Инициатива для бизнеса По инициативе премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, в апреле 2022 года стартовала программа "Строительство в рассрочку". Согласно программе правительство выступает гарантом перед банками для строительных компаний, строящих для государства, а после вернет компаниям деньги в течение трех-пяти лет.Строительство в рассрочку - строительный сектор об инициативе премьера Грузии >>В государственном бюджете предусмотрены определенные средства на инфраструктурные проекты. Соответственно, выходить за рамки этой суммы не получается. Поэтому государство объявляет тендеры на ту сумму, которая у нее предусмотрена. Инициатива дает возможность реализовать проекты на несколько лет раньше, государство получит свой заказ, а выплатит деньги в рассрочку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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