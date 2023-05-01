https://sputnik-georgia.ru/20230501/blestyasche-organizovannye-s-bespretsedentnym-doveriem--nablyudateli-otsenili-vybory-v-gruzii-277227763.html

Блестяще организованные с беспрецедентным доверием – наблюдатели оценили выборы в Грузии

Блестяще организованные с беспрецедентным доверием – наблюдатели оценили выборы в Грузии

Ведущие оппозиционные партии отказались от участия в выборах, в большинстве муниципалитетов баллотировались лишь кандидаты от "Грузинской мечты" 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T13:11+0400

2023-05-01T13:11+0400

2023-05-01T16:06+0400

новости

грузия

политика

цик грузии

промежуточные выборы 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/01/277227090_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_f75e06b7b9b7237258c24b51a7816c1b.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии блестяще организовала выборы – Грузия успешно сдала экзамен по проведению голосования по электронной системе, заявил глава ЦИК Боснии и Герцеговины Суад Арнаутович, который был наблюдателем на выборах. Промежуточные выборы в парламент и сакребуло (местные совещательные органы), а также внеочередные выборы мэров состоялись в Грузии 29 апреля. Избиратели голосовали на 165 участках. Впервые в стране система электронного голосования была применена настолько масштабно. На избирательных участках были использованы аппараты двух типов: для идентификации или регистрации избирателей и для голосования и подсчета голосов. После завершения голосования данные с этих аппаратов были синхронизированы.За выборами в Грузии наблюдали 55 представителей избирательных администраций 12 стран, международных организаций и посольств. "С начала до конца избирательного процесса все работало хорошо и прошло эффективно. В заключении могу сказать, что мы можем оценить эти выборы как свободные и справедливые, где была защищена тайна голосования", – отметил Арнаутович. Народ все сказал – спикер парламента об итогах промежуточных выборов в Грузии>>В свою очередь представитель ЦИК Албании Эртон Синан отметил, что доверие избирателей в процессе выборов было беспрецедентным. "Самый главный вопрос в выборах – это отношение избирателей к выборам. И если мы посмотрим на цифры с точки зрения доверия избирателей, то они очень высокие. Электронные технологии принесли свой результат. Избирательная администрация стоит на правильном пути для того, чтобы прогресс был достигнут", – заявил Синан. Руководитель административного округа Лос-Анджелеса Дин Логан отметил, что пилотный проект, который был представлен на этих выборах, стал успешным. "Комиссия смогла использовать технологию для ускорения подсчета результатов. Также была обеспечена свободная, открытая и справедливая среда, что очень важно", – заявил Логан. Проявились все плюсы и минусы – Мдинарадзе о промежуточных выборах в Грузии>>Между тем, международный наблюдатель Джон Холлинс заявил, что прежде всего необходимо отметить эффективность работы участковых избирательных комиссий. "Мы видели темп, как проходило голосование, как, например, происходило маркирование и как быстро публиковались предварительные результаты. Опыт этих выборов является положительным началом для избирательной администрации в подготовке к выборам 2024 года", – подчеркнул Холлинс. Представитель Центральной избирательной комиссии Армении Эрмине Арутюнян отметила активную работу ЦИК, председателей комиссий и других сотрудников в плане повышения информированности населения. По ее словам, эта кампания произвела на них большое впечатление. Досрочных выборов в Грузии не будет – ответ "Грузинской мечты" оппозиции>>"Мы были очень впечатлены тем, насколько хорошо были информированы сотрудники участковых избирательных комиссий обо всех процессах, и насколько хорошо были информированы избиратели о ходе выборов. Мы уверены, что использование новых технологий в целом укрепит доверие населения к выборам. Мы можем отметить, что эта широкомасштабная пилотная программа увенчалась успехом", – заявила Арутюнян. Промежуточные и внеочередные выборы прошли в 10 муниципалитетах Грузии.Избиратели выбирали мажоритарного депутата парламента Грузии от избирательного округа Поти-Сенаки-Хоби, а также мажоритарных депутатов местных совещательных органов - сакребуло города Кутаиси и сакребуло районов Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули. Выбирали также мэров районов Цагери и Терджолы. Ведущие оппозиционные партии отказались от участия в выборах. Главные оппоненты власти - крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники, назвали эти выборы фарсом. Мелкие партии в основном объясняли свое решение нехваткой ресурсов и подготовкой к парламентским выборам 2024 года. О необходимости подготовки к выборам 2024 года заявили и в "Нацдвижении".Предварительные результатыСогласно предварительным результатам голосования, в борьбе за место депутата парламента Грузии от округа Поти, Сенаки и Хоби лидирует кандидат от правящей "Грузинской мечты" Георгий Хахубия, набравший 95,3% голосов пришедших на избирательные участки избирателей. Его конкурентом был кандидат от оппозиционной партии "Свободная Грузия" Бесики Цулеискири (4,7%).В местные совещательные органы (сакребуло) в Кутаиси, Гурджаани, Ахалцихе и Тианети баллотировались только кандидаты от правящей партии.По предварительным данным, Михаил Гиоргадзе в Кутаиси набрал 5 396 голосов (100%), Зураб Мухулишвили в Гурджаани – 1 347 голосов (100%), Роин Небадзе в Ахалцихе – 463 голоса (100%), Иосеб Матурели в Тианенти – 345 голосов (100%).В Ткибули представитель "Грузинской мечты" Георгий Кереселидзе получил 1 322 голоса (86,63%), а независимый кандидат Георгий Гагошидзе – 204 голоса (13,36%).В выборах мэров участвовали только кандидаты от "Грузинской мечты". Кандидат в мэры района Цагери получил 4 825 голосов (100%), а кандидат в мэры района Терджола Манучар Робакидзе – 11 511 голосов (100%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, цик грузии, промежуточные выборы 2023